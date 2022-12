Natur in allen Jahreszeiten

Lauda. Auch für das Jahr 2023 gibt es wieder einen neuen Lauda-Kalender – und hier halten die Empfänger mit dem Foto-Exemplar eine echte Neuheit in Händen. Schon die Titel der Fotografien wecken Lust auf das „Liebliche Taubertal“ im Norden Baden-Württembergs, das seinen Namen zu Recht trägt – alleine Natur, Geschichte, Kultur und Genuss sind schon immer Synonym für die treffende Bezeichnung.

Fotografisch in den Focus genommen haben Mitglieder der BSW-Fotogruppe Lauda die Motive für die ganz besondere Edition der Heimat im Kalender 2023 der Fabrik-Galerie des Weltmarktführers Lauda. Sein geschäftsführender Gesellschafter Dr. Gunther Wobser zeigte sich erfreut, diesen außergewöhnlichen Fotokalender im kleinen Kreis der Protagonisten vorstellen zu können. Großes Lob fand er für die Kreativität der BSW-Fotogruppe mit ihrem Leiter Dieter Göbel, der bei der Organisation, den Inhalten und und der Auswahl der Fotografien maßgeblich mitgearbeitet und unterstützt hat, und die Leiterin der Unternehmenskommunikation im Unternehmen Claudia Haevernick für den Aufbau der Kontakte mit der Fotogruppe und ihre Betreuung.

Die Bilderserie beginnt mit dem von Reinhold Hofmann im frühen Morgenlicht bei eisiger Kälte „eingefangenen“ und fast magisch wirkenden Bild für Januar und Februar; sein Titel „Berieselung“ verweist auf die elementar wichtige Vereisung der Rebstöcke; hier dient die Eisschicht zum Schutz gegen den Frost, der in den Wintermonaten große Schäden an den jungen Trieben verursachen kann.

„Tauber im Nebel“ nennt Reinhold Hofmann eine weitere Fotografie aus seinem großen Fundus – ein Bild voller Romantik; noch hängt Nebel in den Bäumen, spiegelt sich im beinahe unbewegten Fluss ein von der Natur geschaffenes Gemälde wurde zum Blatt für März und April.

Auch im „Park von Messelhausen“ zeigt Reinhold Hofmann seinen Blick für das Besondere – und dies mit Kontrasten in Vollendung – das nüchterne Spiegelbild des Gebäudes wird zum Hintergrund für die wunderschöne Seerose auf dem Blatt für Mai und Juni.

Über ein leuchtendes Sonnenblumenfeld geht der Blick weit über Beckstein und Sachsenflur hinaus auf einen herbstlichen Abendhimmel, dessen intensive Schönheit alles überstrahlt; Wolfgang Brieden hat einen unwiederbringlichen Moment, einen Sonnenuntergang in seiner schönsten Phase im Bild für Juli und August festgehalten.

Und noch einmal schaut man in Richtung Beckstein – dieses Mal festgehalten von Reinhold Hofmann. Einen markanten Blickfang in diesem herrlich farbenfrohen Landschaftsgemälde bildet das unübersehbare rote Feld , das vom leichten Dunst im Hintergrund wirkungsvoll unterstrichen wird. Das herbstliche Farbenspiel wird hier zum Begleiter für den beginnenden Herbst in den Monaten September und Oktober.

Auch das „Taubertal im Nebel“ - nur schemenhaft lässt hier der dichte Nebel die Landschaft erscheinen - hat ebenfalls Reinhold Hofmann auf den Datenträger gebannt. Der Betrachter sieht sich in eine völlig unwirkliche Welt versetzt, doch dann entdeckt er am Horizont die Umrisse von Windrädern und Gebäuden; sie bringen ihn schlagartig in die Wirklichkeit zurück. Er ist mit dem letzten Kalenderblatt bereits im November und Dezember gelandet.

Wie in all den zurückliegenden Jahren bringt der Kalender seine Botschaft zu Geschäftspartnern und Freunden im In- und Ausland, wo man bereits gespannt auf den neuen Begleiter durch das Jahr wartet. Auch am Empfang der Firma LAUDA ist der Kalender zu erhalten. Der Verkaufserlös ist für die Taubertäler Hilfsgemeinschaft bestimmt. irg