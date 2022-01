Narrenbaum heimlich gestellt

Lauda. In einer buchstäblichen „Nacht- und Nebelaktion“ setzten die Zunfträte der NG Strumpfkapp Ahoi Lauda den Narrenbaum auf dem Marktplatz in Lauda. Nachdem im letzten Jahr dieser kulturelle Höhepunkt aufgrund der Corona-Bestimmungen ganz ausfallen musste, ließen es sich die Zunfträte rund um den Zunftoberen, den Bader Nathan Olson, nicht nehmen, gemäß den aktuellen Bestimmungen den Baum zu setzen. Ohne Publikum – heimlich, still und leise ging das Prozedere vonstatten. Natürlich tragen alle Figuren auf dem Baum auch die Maske, sogar der Virus (in Form einer Attrappe) wurde vom Bänkelsänger Sigi Kemmer am Baum angebracht.

Nach der Fasnachtseröffnung ist das Narrenbaumsetzen die zweite Aktion der Strumpfkappen, die unter gegebenen Bedingungen stattfinden konnte.

Die Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi hat in Lauda den Narrenbaum gestellt. © NG

Die Narren wollen mit solch kleinen Aktionen die Fasnacht auch in der zweiten Corona-Session am Leben erhalten können. hsc