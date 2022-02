Narren verstummen am Sonntag nicht

Lauda. Die NG Lauda freute sich riesig am Sonntag mit Fastnacht etwas Normalität ins Leben der Menschen zurückzubringen. Nun wird alles überschattet durch den Krieg gegen die Ukraine. Verstummen wollen die Narren aber nicht, die Veranstaltung am Sonntag soll genutzt werden, um gegen den Krieg Flagge zu zeigen.

So würden es die Narren begrüßen, wenn die Besucher Zeichen des Friedens tragen und vor allem den Geist des Friedens mitbringen. Da aufgrund der plötzlich eingetreten Lage noch alles in der Planung ist, ist manches noch offen. Präsident Schulz könnte sich zum Beispiel gut vorstellen, dass die Bauzäune mit Friedensbotschaften der Zuschauer versehen werden. „Einfach malen, basteln, mitbringen und wir hängen diese auf und senden so eine Botschaft gegen den Krieg – auch eine Spendenaktion für humanitäre Hilfe ist in Planung“, so der Präsident.

