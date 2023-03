Nachwuchskicker sammelten Sportschuhe

Königshofen. Moses Karim, Spieler des Landesliga-Teams des SV Königshofen und aus Togo stammende „Abwehr-Hüne“ kennt die ärmlichen Verhältnisse an der westafrikanischen Golfküste sehr gut. Mit seinen Mannschaftskameraden und dem Vorstand des SV Königshofen hat er inzwischen in Kooperation mit der Hilfsorganisation „Adompoja – Kinderhilfe in Ghana und Togo“ einiges bewegt. Geld- und Sachspenden von rund 3000 Euro stehen schon zu Buche, die einem Kinderheim zugutegekommen sind.

In Seduase, einem kleinen Dorf in der Nähe von Accra, der Hauptstadt von Ghana, erhalten Flüchtlingskinder aus Togo eine schulische und berufliche Ausbildung. Dort arbeitet Karims Schwester, Adis Adams. Damit war es für die Verantwortlichen des SV und Moses Karim keine Frage, das Hilfsprojekt in Eigenregie weiterzuführen und den Kindern und Jugendlichen dort den eher tristen Alltag ein wenig zu erhellen. Mit allen möglichen Fußballutensilien wurden erste Zeichen der Solidarität gesetzt. „Die Begeisterung der Kids kannte keine Grenzen“, so Adams .

Im nächsten Schritt sammelten die Kinder und Jugendlichen der SVK-Jugendabteilung Kick- und Turnschuhe. Rund 70, teilweise nagelneue Paare der Sportausrüstung im Wert von über 900 Euro, kamen dabei zusammen. Mitte März werden diese mit dem nächsten Hilfskonvoi auf die weite Reise nach Afrika gehen.

„Auch bei diesem Projekt ist es uns sehr wichtig, unsere Jugendspieler einzubinden, soziale Projekte gehören traditionell zur DNA des SVk“, stellt Vorsitzender Herbert Bieber heraus. ai