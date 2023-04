Nachwuchsarbeit soll intensiviert werden

Oberlauda. Es stimmt beim Tischtennisverein Oberlauda, sportlich und gesellschaftlich. Das ergab sich aus der positiven Grundstimmung, die sich bei der Jahreshauptversammlung zeigte. Nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Volker Dorstewitz sowie einer Gedenkminute für alle verstorbenen Vereinsmitglieder standen Ehrungen auf der Tagesordnung.

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurde Maik Künzig mit der Vereinsnadel in Bronze, für 40-jährige Mitgliedschaft Udo Balbach und Roland Stephan jeweils mit der Vereinsnadel in Gold ausgezeichnet.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, hatte man im vergangenen Jahr immer noch und immer wieder unter den Lockdowns und den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu leiden, so Schriftführer Reinhard Haas in seinem Rückblick. Mit relativ wenigen Zusammenkünften regelte und plante der Vorstand das Vereinsleben. Übriggeblieben waren deshalb nach der letzten Jahreshauptversammlung eine Putzaktion in den TTV-Räumen in der Turnhalle und dem ehemaligen Rathaus, das vereinsinterne Pokalturnier und die Weihnachtsfeier. Selbstverständlich war man auch bei den gemeinsamen Oberlaudaer Veranstaltungen wie der Dorfweihnacht beteiligt.

Schatzmeister Uwe Renk hatte mit seinem Bericht ebenfalls kaum Veränderungen zu vermelden. Mit einer angezogenen Handbremse lässt sich vor allem auch im Ausgabenbereich Geld sparen. Die Kassenprüfer Frank Ebert und Guido Klingert bescheinigten ihm jedenfalls eine einwandfreie und korrekte Kassenführung.

Positive Nachrichten hatte auch Spielleiter Thomas Stolze. Die 1. Mannschaft steht vor dem Wiederaufstieg in die Kreisliga und die 2. Mannschaft hat sich aktuell in der vorderen Hälfte der C-Klasse etabliert. Beide Mannschaften waren immer vollzählig angetreten und haben sich somit auch keine Strafpunkte eingehandelt. Sorgen bereitet ihm der Nachwuchsbereich, da hier aktuell niemand für den TTV spielt und eine Spielgemeinschaft mit dem ETSV Lauda leider nicht mehr existiert. Nach Corona mit manchmal unverständlichen Reglungen war man relativ gut wieder gestartet, so Volker Dorstewitz in seiner Rückschau. Er warb für die Bezirksranglistenspiele und den Projekttag in der Grundschule, beides im Mai, und bat um Mithilfe bei der größeren Bewirtungsaktion an der Turnhalle am 14. Juni. Als interne Termine bleiben am 18. November das Pokalturnier und am 9. Dezember die Weihnachtsfeier. Für den 15. Juni 2024 plant der TTV anlässlich seines 50-Jahr-Jubiläums für alle Mitglieder eine Feier im kleineren Rahmen. Die von Kurt Oehmann beantragte Entlastung des Vorstands wurde einstimmig erteilt. Weiter wurde angeregt, die Nachwuchsarbeit zu intensivieren. Bei den Senioren sieht es da wesentlich besser aus, denn auch beim Badischen Tischtennisverband zeigt sich anscheinend die Tendenz zur Umstellung von 6-er auf 4-er Mannschaften. Das würde den Spielbetrieb enorm erleichtern. erha