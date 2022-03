Nachwuchs erlebte Wettkampf-Feeling in Zeiten der Pandemie

Königshofen. In den zurückliegenden Monaten ließ die Pandemie auch für die Mitglieder des TV Königshofen weder ein regelmäßiges Training in der Turnhalle noch Wettkämpfe zu.

Neue Vorgaben, neue Erfahrungen

Dieser Tage standen nun die Bestenwettkämpfe des Badischen Turner-Bunds für Turnerinnen und Turner in der Bezirksklasse an. Dabei sollten sich die Riegen in den Turngauen messen, um die Qualifikation für die Bezirksebene zu erreichen. Alles wurde geplant, wie so oft in den beiden zurückliegenden Jahren, doch die steigenden Inzidenzen ließen es nicht zu – und so wurde der Wettkampf vom Badischen Turner-Bund abgesagt. Alternativ wurde den Vereinen die Möglichkeit gegeben, die Turnübungen aufzuzeichnen und digital einzureichen.

„Was wollen wir tun?“, lautete die Frage, die Waltraud Grünewald den Turnwarten stellte. Das Team sprach sich für einen digitalen Wettkampf aus – mit neuen Vorgaben, aber auch neuen Erfahrungen. So trafen sich Vereinsmannschaften zu verschiedenen Zeiten in der TV-Turnhalle. Die Geräte waren aufgebaut, drei Filmteams standen bereit.

Zuerst wurden die Turnerinnen und Turner von Lena Fürst über den genauen Ablauf informiert: „Bitte ruhig sein, nicht durcheinander rennen, auf die Kamera schauen. Nicht der Kampfrichter, sondern der Kamera-Mann gibt das Startzeichen.“

Die tolle Vorbereitung machte sich bezahlt, der Zeitplan wurde eingehalten – und alle Übungen vom Kampfrichter-Team bewertet.

Auch wenn es kein kontinuierliches Training gab, zeigten die Jungen und Mädchen in den verschiedenen Leistungsstufen P3 bis P7, was sie gelernt hatten: Für einen dynamischen Anlauf, kraftvollen Absprung mit anschließendem Handstützüberschlag am Sprungtisch gab es hohe Wertungen. Der Schwebebalken wurde auf 1,20 Meter hochgestellt: Rad, Handstand und Sprünge mussten gezeigt werden. Wackler oder gar ein Sturz wurden mit Abzügen bestraft. Der Parallelbarren war den Jungs vorbehalten: Springen in den Stütz, Vorschwung, Rückschwung, Kehre – stehen – fertig: war die Übung. Am Reck mussten alle zeigen, dass sie Auf-, Um- und Unterschwünge können. Die Bodenübungen wurden auf der Tumblingbahn geturnt – für viele ungewohnt.

Am Ende jedes Durchgangs gab es eine Siegerehrung, und die Punkte der jeweiligen Mannschaft wurden verlesen. Auf das Siegertreppchen durften die Turnerinnen oder Turner mit den geringsten Fehler-Abzügen.

Und so hatte sich richtiges Wettkampf-Feeling eingestellt, obwohl die Zuschauer und der Applaus gefehlt haben. Wie es mit der Auswertung auf Landesebene weitergeht und wer sich qualifiziert, ist noch nicht bekannt. Jetzt müssen alle Übungen hochgeladen und an den Verband geschickt werden.

Dickes Lob

Ein überregionales Kampfrichter-Team erhält dann von dort die Übungen digital und wird diese digital bewerten. Das Fazit des Wettkampftages „viel Arbeit und Organisation, dennoch großer Spaß und Freude am Turnsport“.

Dafür bekam das TV-Orga-Team von Grünewald ein dickes Lob und von den Teilnehmern einen kräftigen Applaus.