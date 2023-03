Nachmittag für Senioren

Oberbalbach. Fröhliche Stimmung, beste Unterhaltung und nützliche Informationen gab es beim Oberbalbacher Seniorensonntag in der Festhalle, der erste nach der Corona bedingten Pause.

Bürgerinnen und Bürger ab dem 70. Lebensjahr waren Gäste des Ortschafts- und Stadtrats sowie der Stadt. „Das schönste Geschenk ist Zeit – zum Reden, Zuhören, Lachen und Zeit zusammen“, lautete das Motto des Nachmittags. Dazu hieß Ortsvorsteherin Monika Noorlander eine Vielzahl von Gästen und einige Ehrengäste willkommen. „Dieser Tag ist eine liebgewonnene traditionelle Veranstaltung in Oberbalbachs Jahresverlauf, auf die sich viele Senioren freuen“, attestierte Marco Hess. „Gerade nach Corona sind wir froh, wieder zusammenkommen zu dürfen. Begegnungen, Austausch, Beieinander sein – genau das, was vielen in den Pandemiejahren gefehlt hat“. „Politik lebt von Kommunikation. Deshalb freut es mich sehr, heute hier dabei sein zu dürfen“, unterstrich der Stadtratsfraktionsvorsitzende. Christa Zenkert und ihr Team hatten mit stilvollen Tisch- und Saaldekorationen für einen stimmungsvollen Rahmen gesorgt.

Den Auftakt des nachmittäglichen Rahmenprogramms bildeten Informationen und Vorführungen über Erste-Hilfe- und Reanimationsmaßnahmen sowie speziell zur Handhabung des örtlichen Defibrillators. „Die Geräte sind leicht zu handhaben und können im Notfall Leben retten“, bekräftigte Uwe Rennhofer, stellvertretender Geschäftsführer sowie Leiter Ehrenamt und Verbandsentwicklung beim DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim.

Assistiert wurde er bei seinen Vorführungen von Erste-Hilfe- und Reanimationsmaßnahmen von einer Seniorin sowie vom stellvertretenden Ortsvorsteher Mike Noorlander.

Weiterer Höhepunkt des Nachmittags war das Konzert eines Orchesterensembles, das sich unter der Leitung von Roland Hofmann aus Mitgliedern der Balbachtaler Musikanten sowie der örtlichen Musik- und Feuerwehrkapelle zusammensetzte, mit überwiegend böhmisch-mährischen Blasmusikklängen und zum Mitsingen dem „Badnerlied“. Kaffee und viele gespendete Kuchen rundeten das Nachmittagsprogramm ab.