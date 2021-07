Musiker sammelten für Flutopfer

Beckstein. Die Corona-Pandemie sorgt auch bei den Musikvereinen für eine besondere Situation. Um dennoch den Blasmusikfans aus Nah und Fern eine Anlaufstelle zu bieten, probt die Winzerkapelle Beckstein seit mehreren Wochen öffentlich im Hof der Becksteiner WeinWelt und in umliegenden Ortschaften.

Nun wurde beschlossen, in Beckstein und in Marbach Spenden für die Flutopfer im Ahrtal zu sammeln. „Wir freuen uns sehr über die großzügigen Spenden, die wir zugunsten der Flutopfer sammeln konnten“, reümiert der Vorsitzende Gerhard Möhler die Aktion. So habe die Winzerkapelle ihrerseits noch „etwas obendrauf gepackt“, sodass eine Summe von 500 Euro zusammen-kam. Die Spendengelder werden nun unkopliziert an die Menschen vor Ort weitergeleitet, fügte Möhler abschließend hinzu. Auch in den kommenden Wochen sind weitere öffentliche Proben der Winzerkapelle Beckstein geplant. So ist die nächste öffentliche Probe am Sonntag, 1. August, um 10.30 Uhr im Hof der Becksteiner WeinWelt. wkb