Musiker-Familie wählte Max Both zum neuen Vorsitzenden

Heckfeld. Die Jahreshauptversammlung der Heckfelder Musikanten fand im Sportheim Heckfeld statt. Es wurde über die Vereinsjahre 2019 und 2020 berichtet.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Thomas Endres folgte die Totenehrung, die aufgrund der aktuellen Lage ohne musikalische Umrahmung erfolgen muss.

Ortsvorsteher Tobias Sauer bedankte sich bei allen aktiven Mitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement und wünschte dem Verein in solch einer schwierigen Zeit weiterhin einen guten Zusammenhalt. Darauf folgten die Berichte der Schriftführerin Carolin Blatz, des Vorsitzenden Thomas Endres, des Dirigenten Helmut Both sowie des Kassenwarts Bernhard Seubert.

In den ersten drei Berichten ging man näher auf die Auftritte und Veranstaltungen der beiden Vereinsjahre ein. Im Vereinsjahr 2019 waren es 23, dagegen konnte man im Vereinsjahr 2020 nur drei Veranstaltungen musikalisch umrahmen. Kassenwart Bernhard Seubert vermeldete im Anschluss einen erfreulichen Überschuss.

Andrea Künzig bestätigte im Namen der Kassenprüfer eine saubere und korrekte Kassenführung. Hierauf beantragte Ortsvorsteher Tobias Sauer die Entlastung des gesamten Vorstands, welche die Versammlung einstimmig gewährte.

Der Tagesordnungspunkt Ehrungen wurde in diesem Jahr vor den Punkt der Wahlen gestellt, da dies die letzte Amtshandlung von Thomas Endres in seiner Position als Vorsitzender war.

Es wurden Maximilian Sauer für 20-jährige aktive Mitgliedschaft sowie Felix Both zu zehnjähriger aktiver Mitgliedschaft geehrt. Thomas Endres überreichte ihnen eine Anstecknadel, Urkunde und einen Gutschein.

Peter Hofmann konnte an der Jahreshauptversammlung nicht teilnehmen, daher erhielt er nachträglich als ehemaliges aktives Mitglied eine Uhr, Urkunde und ein Weinpräsent für seine 25-jährige Mitgliedschaft.

Die Wahlen wurden von Ortsvorsteher Tobias Sauer durchgeführt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Helmut Both als zweiter Vorsitzender, Carolin Blatz als Schriftführerin, Maximilian Sauer und Maximilian Prinz als Beisitzer, Bernhard Seubert als Kassenwart, sowie Andrea Künzig und Nico Aumann als Kassenprüfer. Neu gewählt wurde Max Both als Vorsitzender.

Unter dem letzten Tagesordnungspunkt Wünsche und Anträge ergriff der zweite Vorsitzende Helmut Both das Wort und verabschiedete Thomas Endres mit einem Reisegutschein, einem Weinpräsent und einem Blumengruß für seine Frau aus dem Amt des Vorsitzenden.

Thomas Endres ist seit 1993 aktives Mitglied im Verein, neben dem Musikspielen engagierte er sich im Vorstand von 1994 bis 2001 als Beisitzer, von 2001 bis 2013 als Schriftführer, von 2013 bis 2021 als Vorsitzender und bleibt dem Verein weiterhin als aktiver Musiker erhalten.

Mit einer Diashow mit Bildern von vergangenen Auftritten und Veranstaltungen ließen die Musiker, Mitglieder und Gäste die Versammlung ausklingen.