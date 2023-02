Momentan ist der ideale Zeitpunkt für Werkstattarbeiten

Lauda-Königshofen. Die Mitglieder des Imkervereins Taubergrund trafen zu ihrem ersten Informationsaustausch in diesem Jahr in der Winzerstube in Oberschüpf.

In Vertretung des Vorsitzenden ging Günter Prieschl in seinen Ausführungen zur Situation am Bienenstand zunächst auf die ungewöhnlich warme Witterung zu Beginn des Jahres ein, die zu ersten Brutnestern in den Völkern führte. Zum Glück hatte zuvor ein Kälteeinbruch mit zweistelligen Minusgraden im Dezember eine Winterbehandlung in brutfreien Völkern ermöglicht.

Erhöhte Futteraufnahme

Da die hohen Temperaturen zu einer erhöhten Futteraufnahme bei den Bienen führen, ist die wichtigste Kontrollmaßnahme, den Futtervorrat durch kurzes Anheben der Beute abzuschätzen. acht bis zehn Kilogramm sollte ein zweiräumiges Volk noch zur Verfügung haben.

Fehlendes Futter kann in erster Linie mit vorhandenen Futterwaben aus dem Lager oder anderen Völkern ersetzt werden. Wichtig ist hierbei, dass das Futter direkt am Bienensitz platziert ist, damit keine Kontaktlücke entsteht.

Bei fehlenden Futterwaben muss eine Notfütterung durch Flüssigfutter (Futtertasche) oder Futterteig (Honig), der in einer gelöcherten Folie über die Winterkugel gelegt werden kann. Ansonsten schaut der Imker, ob der Mäuse- und Spechtschutz intakt ist und keine Schäden an den Beuten festzustellen sind.

Auch wenn die Neugierde noch so groß ist, ein Blick in das Volk sollte nur in äußerstem Notfall geschehen. Eine Kontrolle des Bienensitzes und der Volksentwicklung kann auch zum Teil durch das Einschieben eines Bodenschiebers geschehen.

Inzwischen sind die Temperaturen auch wieder winterlich mit mäßigen Nachtfrösten, so dass die Bienen wieder vollständig aus der Brut gegangen sind und eng auf der Wintertraube sitzen. Jetzt bleibt noch Zeit für Werkstattarbeiten wie zum Beispiel Ausbesserung und Säubern von Zargen und Rähmchen oder auch die Umarbeitung von Wachs zu Mittelwänden.

Da die Covid-Pandemie am Abklingen ist, können auch wieder verstärkt Fortbildungsmaßnahmen der örtlichen Vereine oder der sechs zur Verfügung stehenden Bieneninstitute besucht werden. Immer mehr sind auch Online-Schulungen möglich.

Rapstracht

Im Hinblick auf die bald wieder im April/Mai bevorstehende Raps-tracht, gab Prieschl einige wichtige Hinweise zu dieser für die meisten Imkereien wichtigsten Frühjahrestracht. Obwohl sie eine intensiv bewirtschaftete Monokultur ist, ist die Tracht bei Imkern sehr beliebt. Sie verspricht starke Völker, volle Honigräume und beKälteeigeisterte Honigliebhaber.

Die leuchtend gelben Blütenstände mit jeweils 20 bis 60 Blüten haben einen hohen Zuckergehalt im Nektar von rund 50 Prozent. Innerhalb von Minuten kann die Pflanze nach dem Entleeren wieder Nektar nachproduzieren, eine andauernde Verlockung für unsere Bienen.

Die Menge steigt bei ausreichender Bodenfeuchte und schwüler Witterung. Pro Volk werden oft 50 Kilogramm Honig geerntet. 70 Prozent des Samenansatzes entstehen durch Selbstbestäubung. Bestäuber wie die Honigbiene können den Ertrag jedoch um 30 Prozent erhöhen, was eine Ertragssteigerung von ungefähr 1000 Kilogramm pro Hektar bedeutet. Eine Win-Win-Situation für Landwirte und Imker, sodass in manchen Gegenden sogar wieder Bestäubungsprämien erzielt werden können. Wirtschaftlich gesehen ist der Raps eine interessante Pflanze. Das Öl wird als Speiseöl verwendet, dient als Grundstoff für Margarine und Backfette und wird als Rapsextraktionsschrot an Rinder, Schweine und Geflügel verfüttert. Außerhalb des Lebensmittelbereichs dienen Rapsölderivate zur Herstellung von Schmier-,Hydraulik- und Kettenölen, sowie als Heizölersatz und Treibstoff.

Leider müssen Rapskulturen auch als Hauptlieferant für Honig- und Wachsrückstände gesehen werden. Für den Winter und das Frühjahr benötigt die Landwirtschaft bei starkem Befall mit dem Rapsglanzkäfer wirksame Insektizide. Die Mittel sind als bienengefährlich eingestuft und dürfen nur vor der Raps-Blüte eingesetzt werden. Solange sich der Landwirt an die Bienenschutzverordnung hält, sollte keine Gefahr für die Bienen bestehen. Weltweit steigen derzeit die Anbauflächen von zumeist Winterraps bis zu 40 Millionen Hektar. Größte Anbauländer sind Kanada (9,4 Millionen Hektar), Indien (9 Millionen Hektar) und China (7 Millionen Hektar). In Deutschland werden circa 1,8 bis 2 Millionen Hektar angebaut.

Verschiedenes

In einer kurzen Befragung der Anwesenden wurde als Ziel eines Imkerausflugs die „Imkerei Heiser“ in Triefenstein-Lengfurt gewünscht, die für den 19. August eine Führung angeboten hat. Ein entsprechender Ausflugstag wird somit vom Vorstand organisiert.

Bis zum 10. März besteht noch die Möglichkeit, Behandlungsmittel beim Vorsitzenden zu bestellen.

Die nächste Monatsversammlung ist am Freitag, 10. März, wiederum im Winzerhof Oehm. Die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen findet am Freitag, 14. April am Lehrbienenstand bei Heckfeld statt.