Königshofen. Seit 50 Jahren gibt es Beton im mittleren Taubertal. Im Bauboom der 1970er Jahre gründeten regionale Bauunternehmer am 10. Dezember 1970 die tauber-beton GmbH & Co.KG.

Wachsender Betonbedarf, höhere Anforderungen an überwachten Qualitätsbeton und das aufwendige Betonmixen auf den Baustellen ließen bereits 1969 die Idee einer gemeinsamen Transportbetonanlage reifen. Bauinnungsmitglieder des Altkreises Tauberbischofsheim wurden darauf angesprochen und davon überzeugt, heißt es in der Presseinformation des Unternehmens. Forciert durch den anstehenden Autobahnbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke Stuttgart-Würzburg unterschrieben am 10. Dezember 1970 im Notariat Tauberbischofsheim 17 Bauunternehmer und zwei Baustoffhändler als Kommanditisten den Gesellschaftsvertrag der tauber-beton GmbH & Co.KG.

Über die Jahre hinweg erfolgte aufgrund der Entwicklung am Baugeschehen, aber auch aufgrund der Strukturänderungen in den Unternehmen ein steter Wechsel bei den Kommanditisten. Waren es bei der Gründung 19 und nach 25 Jahren 31, sind es heute noch zwölf Kommanditisten, wovon fünf bereits bei der Gründung dabei waren.

Trotz eines stetigen Wandels ist aber eines geblieben. Die tauber-beton gehört mittelständigen Bauunternehmen aus der Region, die vor Ort Baustellen abwickeln, Arbeitsplätze anbieten und Gewerbesteuer zahlen. „So ist es seit 50 Jahren und so wird es bleiben.“

Die erste Betonanlage der tauber-beton wurde von der ARGE Rudolf Brandel / Herschlein im Jahr 1971 in Königshofen gebaut. Zum 1. Januar 1976 ist mit den Gesellschaftern der Frischbeton Bad Mergentheim die Übernahme ihrer dortigen Anlage und die Aufnahme als Gesellschafter bei der tauber-beton vereinbart worden. Im September 1979 konnte die Mischanlage der ehemaligen Firma Jana in Tauberbischofsheim gepachtet und dort bis 1991 Beton produziert werden. 1992 errichtete man eine Turmanlage im vorderen Teil des ehemaligen Schotterwerkes des Gesellschafters Brandel am Dittwarer Bahnhof in Tauberbischofsheim.

Lieferung gewährleistet

Nachdem man seit 1979 Beton aus drei Werken in Königshofen, Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim in die Region geliefert hatte, wurde ab 2016 mit dem Neubau eines modernen und leistungsfähigeren Betonwerkes in Königshofen das überalterte in Bad Mergentheim geschlossen. Die beiden verbleibenden Werke, die Sternanlage in Königshofen und die Turmanlage in Tauberbischofsheim, sind auf dem neuesten technischen Stand und gewährleisten, gemeinsam mit den sieben eigenen Fahrmischern, eine sichere Belieferung der Baustellen in der Region.

Durch Höhen und Tiefen

Maßgeblich geprägt wurde die Entwicklung der tauber-beton durch den langjährigen Geschäftsführer Volker Hahn (1971 bis 2010). Gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer (Egon Konrad, Heinz Pers, Erich Benninger) hat er die tauber-beton 40 Jahre lang erfolgreich durch alle Höhen und Tiefen geführt. Seit 2011 hat Bernd Müller die alleinige Geschäftsführung inne.

Im Alltagsgeschäft wurde die tauber-beton Jahrzehnte lang von Kunden und Mitarbeitern mit dem Namen Wünsch verknüpft. Fast 20 Jahre war Hugo Wünsch sen. (1971 bis 1989) Betriebsleiter der Werke. In der Folgezeit hat sein Sohn Hugo Wünsch jun., der 1973 in die Firma eintrat, bis zu seinem Ruhestand Mitte 2016, die Betriebsleitung übernommen. Ihnen und allen Mitarbeitern, die größtenteils sehr lange bei tauber-beton beschäftigt waren, gebühre der Dank für die gute Entwicklung, betont der Geschäftsführer. Aufgrund der Corona-Krise müsse man im Jubiläumsjahr allerdings auf Feierlichkeiten verzichten. pm