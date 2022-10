Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Martin-Schleyer-Gymnasium - Mit verträglichen Lernbedingungen zum entschleunigten Abitur Modellversuch G 9 am MSG Lauda um weitere fünf Jahre verlängert

Das Martin-Schleyer-Gymnasium Lauda bietet das Abitur in neun statt in acht Jahren an. Der Modellversuch wurde nun verlängert.