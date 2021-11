Königshofen. Eine Mobile Impfaktion findet am Donnerstag, 2. Dezember, von 10 bis 15 Uhr in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen statt. An diesem Tag wird nur der Impfstoff von Moderna mitgeführt. Aufgrund der Beschränkung auf Moderna können nur Personen ab 30 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland eine Impfung (Erst-, Zweit- und Drittimpfung) erhalten. Das Angebot ist nicht auf Einwohnerinnen und Einwohner des Main-Tauber-Kreises oder des Landes Baden-Württemberg beschränkt. Impfungen sind nur nach vorheriger Terminbuchung unter www.main-tauber-kreis.de/impftermin-buchen möglich. Für die Impfung muss der Personalausweis und, falls vorhanden, das gelbe Impfbuch mitgebracht werden. In der nächsten Zeit wird verstärkt der mRNA-Impfstoff von Moderna eingesetzt, der aber gleichwertig zum Präparat von Biontech sei, teilte das Landratsamt mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1