Unterbalbach. Die Mitmach-Aktion „Sauberes Unterbalbach“ steht im März wieder an. Während sich zu diesem regelmäßigen „Frühjahrsputz“ üblicherweise eine große Helferschar aus der Dorfgemeinschaft versammelt, kann in diesem Jahr diese Aktion aufgrund der aktuellen Corona-Lage in der üblichen Form nicht durchgeführt werden. „Trotz oder gerade wegen Corona zeigt sich allerdings deutlich, dass das Erfordernis dieser Reinigungsmaßnahme auch in diesem Jahr besteht. So ist in den letzten Monaten viel Abfall auf und an den Wegen sowie dem Gemarkungsgebiet entsorgt worden“, berichtet Unterbalbachs Ortsvorsteher Andreas Buchmann.

Aus diesem Grund hat sich der Ortschaftsrat dazu entschlossen, die geplante Aktion nicht ersatzlos zu streichen, sondern sie in abgewandelter Form unter Wahrung der gegenwärtig geltenden Corona-Hygieneregeln zu veranstalten. Hierzu wird ab Samstag, 13. März, bis zum Monatsende auf dem Parkplatz vor dem Rathaus ein Abfallcontainer aufgestellt.

Der Ortschaftsrat will damit die Bürgerinnen und Bürger dazu animieren, bei ihren Spaziergängen durch die örtliche Gemarkung und auf den Wegen im Ort wild entsorgten Müll aufzusammeln und diesen im Container zu entsorgen. „Wir würden uns sehr freuen, wenn es gemeinsam unter Einhaltung der Corona-Regeln gelingen würde, unser Dorf durch den Frühjahrsputz wieder zu verschönern“, unterstreicht Buchmann.

Müllzangen oder Müllsäcke zum Einsammeln von Abfall auf der Gemarkung sind bei Ortsvorsteher Andreas Buchmann, Kreutzerstraße 1a, E-Mail: ortsvorsteher@unterbalbach.de, Telefon 09343/58618, erhältlich. pdw