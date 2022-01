Mitarbeiter geehrt

Sachsenflur. Im Rahmen der weihnachtlichen Betriebsfeier wurden durch Geschäftsführer Thomas Oehm langjährige Mitarbeiter des möbelwerks hoch 3 in Sachsenflur geehrt.

Thomas Oehm bedankte sich zunächst bei der kompletten Belegschaft für das Engagement im abgelaufenen Jahr. Anschließend sprach er den zu ehrenden Mitarbeitern für ihre guten Leistungen und die langjährige Betriebszugehörigkeit seine Anerkennung aus. Alle geehrten Betriebsangehörige wurden von der Kegelmann Innenausbau GmbH eingestellt und zum 1. Oktober 2017 von möbelwerk hoch3 GmbH übernommen.

Seit 15 Jahren gehören Frank Wachter und Sven Meder zum Team. Beide Mitarbeiter sind in der Fertigung tätig. Sven Meder besucht seit September 2021 die Meisterschule in Vollzeit in Schwäbisch Hall.

Die Reinigungskraft Ulrike Hofmann ist bereits seit zehn Jahren dem Unternehmen treu.

