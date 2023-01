Mit Verstand und Herz neue Wege gehen

Lauda-Königshofen. „Die Stellung der Frau in der deutschen und französischen Gesellschaft“ war Thema einer Podiumsdiskussion mit sieben prominenten Frauen aus den Partnerstädten Boissy-Saint-Léger und Lauda-Königshofen im Rahmen des Kulturabends „Starke Frauen im deutsch-französischen Austausch“. Dieser fand am Samstag in der Aula des Martin-Schleyer-Gymnasiums in Lauda statt.

„Sie sind ein Vorbild auch für junge Frauen, die sich politisch engagieren“, unterstrich die Vorsitzende des Städtepartnerschaftskomitees der Stadt Lauda-Königshofen und Moderatorin der Veranstaltung, Claudia Heidrich, an die Bürgermeisterin der Stadt Boxberg Heidrun Beck gerichtet. „Gleichberechtigung ist immer noch ein großes Thema, und in der Theorie sind wir diesbezüglich auch schon sehr weit, jedoch noch nicht am Ende des Weges, denn: Frauen bekommen nach wie vor die Frage gestellt und müssen entscheiden, ob sie einen beruflichen Karriereweg einschlagen oder der Familie den Vorrang einräumen wollen“, meinte Beck, eine von drei Bürgermeisterinnen bei insgesamt 18 Kommunen im Main-Tauber-Kreis.

„Frauenquoten haben sich insoweit in Frankreich bewährt, dass nach zehn Jahren mittlerweile rund 40 Prozent der Verwaltungs- und Aufsichtsratsposten in großen Betrieben durch Frauen besetzt sind, ebenso höhere Verwaltungsstellen im öffentlichen Dienst“, berichtete Claire Gassmann, für die Kommunalpartnerschaft delegierte Stadträtin aus Boissy. Allerdings seien Frauenquoten keine dauerhafte Lösung für Gleichberechtigung, zum Beispiel, weil bislang nur etwa 20 Prozent der großen Unternehmen von Frauen tatsächlich geleitet werden.

„Es war bisher nicht der große Wurf und blieb weitgehend bei freiwilligen Selbstverpflichtungen, höhere Führungsebenen in den größten deutschen Unternehmen oder in öffentlichen Verwaltungen möglichst paritätisch mit Frauen zu besetzen“, bilanzierte Petra Jouaux, Unternehmerin in Grünsfeld, bezüglich entsprechender Gesetzgebungen. Eventuell könnte sich hingegen aufgrund des Fachkräftemangels die Quote weiter erhöhen. „Die Coronakrise hat die Bruchlinien der Gesellschaft akzentuiert. Vor allem Frauen hatten die Doppelbelastung zwischen Haushalt, Familie und Kinder einerseits sowie Beruf andererseits“, erinnerte Michèle Besigot, Präsidentin des Partnerschaftsvereins „Association Boissy Jumelage (ABJ)“.

Boissys Stadträtin Claire Chauchard wies darauf hin, dass es in jeder Abteilung des dortigen Rathauses eine Person gebe, die sich für die Frauenrechte und Gleichberechtigung einsetze. Zudem kämpfen in Boissy viele Frauen aktiv für diese Rechte, so zum Beispiel mit extra Kino- oder Theatervorstellungen sowie verstärkter Öffentlichkeitsarbeit zu dieser Thematik.

„Ich war immer von wunderbaren Frauen unterstützt, die im Team bei Initiativen und Projekten wie etwa des Vereins ‚Hilfe für Kinder in Not’ oder beim ‚Multi-Kulti-Fest in Lauda’ zu mir gestanden und mich gestärkt haben“, resümierte Barbara Kerschkowsky, Kulturjournalistin aus Lauda. „Wir haben uns niemals entmutigen lassen, sondern immer wieder aufgebaut und motiviert, auch wenn es manchmal traurige Momente und Tiefpunkte gab, sowie einige Vorhaben zur Hilfe bedürftiger Kinder aufgegeben werden mussten“, blickte sie auf die Aktivitäten des Vereins ‚Hilfe für Kinder in Not’ zurück, der bedauerlicherweise im vergangenen Jahr aufgelöst werden musste und den sie gemeinsam mit ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann gegründet hatte.

„Einfach Mut haben, Ideen umzusetzen, sich mit anderen zusammenzuschließen sowie mit Verstand und Herz neue Wege zu gehen“, gab Barbara Kerschkowsky abschließend als Ratschlag und Devise – insbesondere auch für junge Frauen aus.