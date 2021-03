Lieber Marc Radlmair, in Ihrem Leserbrief werfen Sie Herrn Silberzahn vor, dass seine Kritik an Herrn Landtagsabgeordneten Reinhart durchschaubar sei und man kurz vor der Landtagswahl von einem SPD-Ortsvereinsvorsitzenden nichts anderes erwarten könne. Das mag ja sein. Allerdings sind Sie laut Homepage des CDU-Stadtverbandes Lauda-Königshofen im Vorstand desselben als Pressesprecher und Medienreferent sowie als Vorsitzender des Ortsverbands Oberlauda tätig. Das sei Ihnen gegönnt.

Nur, wenn Sie Herrn Silberzahn quasi indirekt dafür kritisieren, dass er die Tatsache seiner SPD-Tätigkeit nicht erwähnt, dann hätten Sie mit gutem Beispiel voran gehen können und Ihre eigenen Parteifunktionen offen preisgeben können. Genau das, was Sie bei Herrn Silberzahn kritisieren, kann man also ebenso eins zu eins auf Ihren Leserbrief anwenden. Denn um Sie in etwas abgewandelter Form zu zitieren: Würde man ernsthaft erwarten können, dass CDU-Ortsverbandsvorsitzender Radlmair ein paar Tage vor der Wahl negativ über einen Mann der Union schreibt? Wahrscheinlich: Nein.

Übrigens: Ich bin SPD-Mitglied. In diesem Sinne Glück auf.