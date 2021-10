Es ist zwar nur eine Verlängerung und noch kein Schlusspunkt: Die Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer in der Gerlachsheimer Ortsdurchfahrt bleibt bestehen. Die Anordnung hat sich bewährt, sagt man im Landratsamt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste Halbzeit hat Tempo 30 also bereits mit Erfolg bestanden. Zwölf Monate lang dauert die Testphase zwischenzeitlich. Legt man die Daten der Stadt Lauda-Königshofen zugrunde, scheinen sich die meisten Verkehrsteilnehmer auch daran zu halten.

Nun folgt – ohne Pause – die zweite Hälfte. Man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, schon am Ortseingang aus Richtung Grünsfeld vom Gas zu gehen. An der Engstelle am Kloster sowieso, weil die beiden Kurven dort schon gar nichts anderes zulassen. Und auch danach sind Aufmerksamkeit und besondere Vorsicht geboten, weil die L 511 auch mitten im Ort nicht üppig breit ist.

Kann damit die Partie um eine Dauerlösung vorzeitig zu Ende gespielt werden? Das Landratsamt hat mit der Umsetzung den langgehegten Wunsch der Bürger erfüllt – zumindest zum Teil. Denn wenn es nach den Gerlachsheimern geht, wäre die Entscheidung längst getroffen und ein dickes Ausrufezeichen hinter die Angelegenheit gesetzt. Sie bräuchten keine weitere Testphase, sondern hätten bereits jetzt die Partie abgepfiffen: Tempo 30 dauerhaft. Und am liebsten bis zum Kindergarten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die neuerliche Anordnung bietet also auch die Chance nicht nur auf eine zeitliche, sondern zudem auf eine räumliche Verlängerung.