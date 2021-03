Es ist ein Phänomen unserer Zeit, dass sich die unterschiedlichsten Gruppen oder Personen dazu berufen sehen, zu jedweden Themen ihre Meinungen kundzutun. Es spricht im Prinzip auch nichts dagegen, wenn mündige Bürger in unserer immer komplizierter werdenden Welt eine eigene Meinung haben und diese auch vertreten, zumal die Meinungsfreiheit in unserem Staate einen hohen Stellenwert besitzt. Allerdings gehen wir auch davon aus, dass man sich vor einer Meinungsveröffentlichung (zum Beispiel über Leserbriefe) umfassend informiert. Gerade dieses Manko an Uninformiertheit mussten wir leider bei den beiden Leserbriefen des Ortsverbands Lauda von Bündnis 90/Die Grünen und Herrn Bartmann feststellen.

AdUnit urban-intext1

Ironischer Weise haben gerade Umweltgruppen sich – oftmals zu Recht – immer wieder über falsche Behauptungen, Fake News oder Halbwahrheiten beklagt. Bevor jedoch weiterhin nur mit Halbwissen über komplexe Themen und Zusammenhänge geredet wird, sollte man lieber miteinander, also mit den Betroffenen selbst, reden. Deshalb stehen wir jederzeit für einen interessanten Diskussions- und Informationsaustausch bereit. Als Vorbereitung für ein gewünschtes Gespräch kann man sich vorab über unsere Bürgerinitiative „Pro Königshofen“ (www.pro-koenigshofen) umfassend informieren. Wir freuen uns auf ein baldiges Kennenlernen und auf gute Gespräche.