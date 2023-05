Mit 2,6 Promille in Königshofen mit dem Rad unterwegs

Königshofen. Ein betrunkener 27-Jähriger war am Freitagnachmittag mit dem Fahrrad in Königshofen unterwegs. Gegen 15.45 Uhr befuhr der Mann mit seinem Rad die Deubacher Straße und wurde von Polizeibeamten kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Radfahrer deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab 2,6 Promille. Im Laufe der Kontrolle rannte der 27-Jährige los. Nach einer kurzen Verfolgung wurde der Mann durch die Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme wehrte er sich und verletzte dabei einen der Polizisten, so dass die Dienstunfähigkeit eintrat. Der Betrunkene musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus. In der Klinik kam der Verdacht auf, dass der 27-Jährige zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Radfahrer muss sich nun wegen seiner Taten verantworten.

