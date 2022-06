Ministranten hatten viel Spaß

Lauda-Königshofen. Fast 100 Ministrantinnen und Ministranten aus der Seelsorgeeinheit Lauda-Könishofen kamen zum gemeinsamen „Minitag 2022“ auf dem Bolzplatz in Heckfeld zusammen. Wenn die Messdienerinnen und Messdiener sich treffen, geht es zur Sache. Ein Stationenlauf mit den unterschiedlichsten Herausforderungen sorgte für Spiel, Spaß und Wettkampfgeist. Von einem Wasserspiel über „Mini-Activity“ bis hin zu einem Fußballmatch war alles dabei. Mit den Heckfeldern und den Eltern der Ministranten feierten die Minis einen Gottesdienst. Danach wurde die Siegerehrung vorgenommen, welche in ein gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer mit Stockbrot und Grillwurst endete.

Der Ministrantentag wurde von den Oberministrantinnen und Oberministranten gemeinsam mit Gemeindereferentin Verena Stang und Praktikant Max Kauter vorbereitet. se