2023 soll das Projekt „Betreutes Wohnen“ inklusive Tagespflege und Demenz-WG der in Berlin ansässigen Advita Pflegedienst GmbH in Königshofen in unmittelbarer Nachbarschaft des Aldi-Marktes fertig sein. Die Investitionen dafür düften nach ersten Schätzungen im höheren einstelligen Millionenbereich liegen.

© Klaus T. Mende