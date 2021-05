Mike Spitschu feiert Nachprimiz

Lauda-Königshofen. Zwei Wochen nach seiner Priesterweihe im Freiburger Münster (wir berichteten) feierte Mike Spitschu in der katholischen Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen mit den Gläubigen seine Nachprimiz.

AdUnit urban-intext1

In den Pfingstgottesdiensten in Lauda, Gerlachsheim und Königshofen zelebrierte er die Messe, predigte und spendete den Christen den neupriesterlichen Segen. Alle Gottesdienste wurden musikalisch besonders gestaltet und waren von einer großen Festfreude geprägt.

Neupriester Mike Spitschu feierte Nachprimiz. © Seelsorgeeinheit

In ihrer Begrüßung in der Seelsorgeeinheit sprach Gemeindereferentin Patricia Merkel von den vielen Spuren, die Mike Spitschu in seiner Ausbildungszeit im Taubertal in den Herzen der Menschen hinterlassen hat, und vom Zauber dieses Anfangs, an dem jetzt viele Anteil nehmen. Dies wurde auch durch zahlreiche Glückwünsche der Gemeindemitglieder nach den Gottesdiensten unterstrichen.

Weitere Gottesdienste

Die Plätze in den drei Kirchen in Lauda, Gerlachsheim und Königshofen waren zu Pfingsten sehr schnell ausgebucht. Darum feiert der ehemalige Diakon und Neupriester Mike Spitschu noch bis Freitag in verschiedenen Werktagsmessen Gottesdienst und spendet den sogenannten Primizsegen, der für viele Katholiken traditionell ein besonderes und schönes Erlebnis ist.

AdUnit urban-intext2