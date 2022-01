Michl Müller im November

Lauda-Königshofen. Kabarettfans aus der Region müssen sich noch etwas gedulden. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wird sowohl der Auftritt von Michl Müller als auch der von Martina Schwarzmann in der Stadthalle Lauda verschoben. Das teilt der Veranstalter nun mit. Statt am 21. Januar wird „Dreggsagg“ Michl Müller sein Programm „Verrückt nach Müller“ nun am 5. November präsentieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Gastspiel von Martina Schwarzmann, die ursprünglich am 3. Februar in Lauda mit dem Programm „ganz einfach“ gastieren wollte, wird ins nächste Jahr verschoben. Sie soll am 27. Januar 2023 auf der Bühne in Lauda stehen und wird mit trockenem Humor und dem unbestechlichen Blick für die Tücken des Alltags begeistern.

Beginn der Kabarettabende ist jeweils um 20 Uhr.

Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin, heißt es vom Veranstalter. dib/axt

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2