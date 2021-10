Michael Salomon erhielt Ehrennadel in Gold

Stuttgart/Main-Tauber-Kreis. Kurz vor seinem 70. Geburtstag erreicht Michael Salomon eine ganz besondere Ehrung des Nabu: Für seine Verdienste um den Naturschutz zeichnet ihn der Nabu-Landesvorsitzende Johannes Enssle mit der Ehrennadel des Nabu in Gold aus.

Außergewöhnliches Engagement

Beim jetzigen Nabu-Regionaltreffen in Unterwittighausen dankte Enssle ihm für sein außergewöhnliches Engagement als Kreis- und Ortsvorsitzender. „Vielen Dank für diesen vorbildlichen Einsatz. Nach dem Motto, kennen und schützen, hast Du Dich 20 Jahre lang als Kreisvorsitzender des Nabu Main-Tauber für Flora und Fauna eingesetzt und dabei viel Anerkennung auch über den Nabu hinaus erfahren. Das ist aller Ehren wert“, sagte Enssle bei der Verleihung.

Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen hatte Salomon kürzlich den Generationenwechsel im Kreisverband eingeläutet und war Ende September als Kreisvorsitzender ausgeschieden. Die Geschicke des Nabu-Ortsgruppe Lauda leitet er weiterhin.

Im Kreis Main-Tauber betreut der Nabu 35 Naturschutzgebiete, einige davon bereits seit 25 Jahren. Als Vorsitzender hatte Salomon stets Kontakt auf Augenhöhe mit den Naturschutzbehörden gepflegt. Gemeinsam wurden beispielsweise regelmäßig Fledermausbestände im Kreisgebiet kontrolliert und auch Funde anderer seltener Arten an staatliche Stellen gemeldet. Um die Kenntnisse über Tier- und Pflanzenarten zu vertiefen, organisierte der Nabu im Kreis unter Salomons Ägide Exkursionen und Vorträge und veranstaltete auch ganztägige Fortbildungsseminare.

Als staatlich anerkannter Naturschutzverband wird der Nabu zu vielen Planungsverfahren gehört. „Als Kreisvorsitzender sah es Michael Salomon als seine Aufgabe an, diese naturschutzfachlichen Stellungnahmen des Nabu bei größeren Verfahren, wie dem Ausbau der Südlink-Strom-Trasse, zu koordinieren, was ihm auch erfolgreich gelang“, betont Jürgen Hönninger aus dem Nabu-Kreisvorstand.

Nabu-Landesvorsitzender Johannes Enssle wünschte dem neuen Vorstandsteam des Main-Tauber-Kreises alles Gute für die künftige Arbeit: „Die anstehenden Herausforderungen im Naturschutz durch den Klimawandel und das Artensterben fordern mehr denn je engagierte ehrenamtliche Naturschützerinnen und Naturschützer. Um die vielfältigen Aufgaben anpacken zu können, möchte der Nabu gerne allen Menschen eine Vereinsheimat bieten, die sich gemeinsam mit anderen für den Schutz von Umwelt und Natur einsetzen möchten.“

Exakt 37 Jahre war Salomon als Gymnasiallehrer für Englisch und Geschichte in Lauda tätig, fast ebenso lange ist er Mitglied im Nabu. „Im Namen des Nabu Baden-Württemberg wünsche ich Michael Salomon weiterhin so viel Elan und Energie und bin gespannt auf die nächsten Projekte des Nabu Lauda unter seiner Führung“, so Enssle.

Schwerpunktthemen des Nabu

Neben der Ehrung erläuterte Enssle die Schwerpunktthemen des Nabu-Baden-Württemberg in den nächsten fünf Jahren. Bei einer regen Diskussion wurden Themen wie Windkraft im Main-Tauber-Kreis, Klimawandel und Artenschutz sowie Probleme und Herausforderungen des Ehrenamtes angesprochen.

Zu Beginn der Veranstaltung fand eine rund zwei stündige Exkursion durch das 64,4 Hektar große Naturschutzgebiet Brachenleite in Tauberbischofsheim statt. Auf dem Weg durch das Schutzgebiet gaben Monika Becker und Irmgard Wernher-Lippert, von der Nabu-Gruppe Tauberbischofsheim, Einblicke in die Geschichte des Schutzgebietes, sowie Informationen über die etwa 800 dort vorkommenden Tier- und Pflanzenarten. nabu