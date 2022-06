Messelauf geplant

Königshofen. Nach reiflicher Überlegung und unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie hat das Organisationsteam der ETSV Lauda-Leichtathleten unter Günter Fading beschlossen, nach drei Jahren den 30. Messelauf in möglichst gewohnter Form am 17. September, dem ersten Samstag der Königshöfer Messe stattfinden zu lassen. Die Jubiläumsveranstaltung soll selbst dann durchgeführt werden, wenn aufgrund der Pandemie die Nutzung der Tauberfrankenhalle während der Messe eingeschränkt sein sollte. Das heißt sämtliche Laufwettkämpfe werden, wie gehabt, vom Messegelände aus gestartet und auf den bisherigen Strecken in Präsenz gelaufen.

Das Breitensport-Event bietet neben den Laufstrecken Halbmarathon, zehn Kilometer und fünf Kilometer auch Schul- und Vorschulkindern die Chance, sich über 2,5 Kilometer oder 500 Metern auszutoben. Einzige Änderung zu bisher: Die Laufdistanz der Teams von fünf bis sieben Personen wurde auf fünf Kilometer verkürzt, um auch weniger Ausdauernden die Teilnahme zu ermöglichen. Um Überlastung der Strecken zu vermeiden, wurden die Startzeiten geringfügig angepasst.