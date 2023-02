Main-Tauber-Kreis. Der Herzenswunsch-Krankenwagen ist ein Angebot für kranke Menschen in der letzten Lebensphase, egal ob jung oder alt. „Wir Malteser möchten diesen Menschen einen letzten Wunsch erfüllen und machen dafür vieles möglich. Natürlich dürfen auch nahe Angehörige oder Freunde als Begleitung mitfahren. Alle konkreten Details werden im Vorhinein mit Ihnen besprochen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Hilfsorganisation.

In der Dienststelle kam ein Anruf mit der Bitte, den Herzenswunsch eines älteren Herrn zu ermöglichen, an der Beisetzung seiner Ehefrau auf ihrem letzten Weg teilnehmen zu können. Dies erfüllten die Malteser gerne. Die beiden ehrenamtlichen Helfer Stang und Kirschner begleiteten den fast 98-jährigen Gast von Bad Mergentheim nach Erfurt, die Heimatstadt der beiden Eheleute, wo die Ehefrau beigesetzt wurde.

Es sind meist kleine, aber für die Personen selbst große Wünsche, die die Ehrenamtlichen mit dem Herzenswunsch-Krankenwagen der Malteser erfüllen. Finanziert wird die Erfüllung des letzten Wunsches mit Spenden. Wenn Menschen wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben, dann bekommen Wünsche und Träume eine ganz andere Dimension. Ein letzter Augenblick mit der Liebsten oder die letzte Rückkehr an einen besonderen Ort, sind wertvoller und mit Geld nicht aufzuwiegen. Der Blick desjenigen, dessen Wunsch in Erfüllung gegangen ist, sei Gold wert, das findet die Stadtbeauftragte Christiane Versbach, sie koordiniert die Fahrten des Herzenswunsch-Krankenwagens. Die Fahrt mit dem Herzenswunsch-Krankenwagen ist für den Betroffenen und eine Begleitperson kostenfrei. Die Fahrt wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Spenden kann man hier: Sparkasse Tauber Franken DE32673525650004094280. Stichwort: Herzenswunsch Krankenwagen. Aber einfach sei es nicht immer, denn: „Wie soll man mit jemandem umgehen, der genau weiß, dass er bald stirbt“. Eine Antwort darauf wäre: „Es ist wichtig, dass wir den Gästen – so nennen wir die Menschen, die mit uns fahren – ein Gefühl der Normalität vermitteln. Das Medizinische soll bei den Fahrten nicht im Vordergrund stehen“, sagt Versbach. „Man denkt, dass wir Wunscherfüller jeden Tag am Meer oder einem anderen schönen Ort sind.“ Tatsächlich sei es aber so, dass sterbende Menschen gern an Plätze fahren, mit denen sie etwas verbinden und von denen sie Abschied nehmen wollen. Meistens sind es tatsächlich gewöhnliche letzte Wünsche, die unsere Gäste haben“. Mit dem Erfüllen der alltäglichen Wünsche schaffen es die Wunscherfüller der Malteser immer wieder, ihre Gäste zu berühren und dabei zu helfen, ihnen einen ihrer letzten Glücksmomente mit auf die Reise zu geben.