„Menschen ansprechen und mitnehmen“

Oberbalbach. „Quo vadis, Europa?“ lautete das Thema eines Vortrags mit anschließender Diskussionsrunde von MdEP Rainer Wieland, einem der Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments. Zu der Veranstaltung im Landgasthof „Zum Hirschen“ in Oberbalbach eingeladen hatten der Kreis- und Stadtverband der Senioren-Union (SU) Main-Tauber und Lauda-Königshofen.

Die Veranstaltung wurde von Cristin Leber aus Oberbalbach an der Trompete mit der Europahymne eröffnet.

Rainer Wieland, 1957 in Stuttgart geboren, gehört seit 1997 als Europaabgeordneter der Fraktion der Europäischen Volkspartei an. In dieser Rolle betreut er das gesamte Gebiet des Regierungsbezirks Stuttgart – und somit unter anderem auch den Main-Tauber-Kreis. Seit 2011 ist Wieland Präsident der überparteilichen und unabhängigen Europa-Union Deutschland. 2009 wurde der CDU-Politiker mit dem Bundesverdienstorden am Bande und 2021 mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

„Die Flüchtlingskrise 2015, der Klimawandel, die Coronapandemie und seit Februar der völkerrechtswidrige Krieg Putins in der Ukraine haben deutlich gemacht, dass wir und alle Europäer mit Dingen konfrontiert sind, die besser gemeinsam in der Europäischen Union angegangen werden“, zeigte sich Wieland in seinem Impulsvortrag überzeugt.

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine habe viele der Illusion einer „Selbstverständlichkeit des Friedens“ – zumindest auf dem Europäischen Kontinent – beraubt. „Ich lag wie viele andere ebenfalls bei Einschätzung der Situation mit Russland falsch. Wir haben uns gemütlich und gutgläubig in eine vermeintlich komfortable und ruhige Ecke begeben sowie weggeschaut“, räumte der EU-Vizepräsident ein.

Frieden, Freiheit, Demokratie

„Jetzt geht es nicht nur um die Ukraine, sondern zudem auch um unsere Art in Deutschland und in Europa, in Frieden, Freiheit und Demokratie zu leben“.

Deshalb unterstütze er im Parlament und in Deutschland die Sanktionen gegen Russland, auch wenn dies schwierig und problematisch sei. Hinzu kämen fast täglich neue Herausforderungen. Dazu zählten unter anderem sowohl die Verletzlichkeiten und Beeinträchtigungen der Lieferketten, die Abhängigkeit von Rohstoffen und Energien und die damit verbundene Inflation als auch die Langsamkeit der Entscheidungen und Bürokratie sowie das Fehlen hinreichender europäischer Antworten auf Fragen der Außen-, Sicherheits-, Entwicklungs- Forschungs- und Energiepolitik.

„Wir müssen Formate entwickeln, um die Menschen anzusprechen und mitzunehmen, damit sie sich auch in schwierigen Zeiten mit Politik befassen und auseinandersetzen sowie sich beispielsweise bei Kommunalwahlen engagieren. Dazu können zum Beispiel Veranstaltung vor Ort – wie diese in Oberbalbach – beitragen“, prognostizierte Wieland.

Mehr Zusammenhalt nötig

Es gehe bei den anzustrebenden Formaten nicht nur um Personen und Prozesse, sondern insbesondere um „Performance“ und Präsentation sowie um Inhalte und Positionierungen, bei denen die Zukunftsgestaltung im Mittelpunkt stehe.

„Wir müssen in Europa mehr zusammen und viele Dinge schneller machen“, appellierte Wieland. Zwar habe jedes Land seine eigenen und individuellen Interessen sowie Erwägungen, jedoch müssen sich dennoch alle Länder selber bewegen und aufeinander zubewegen, um wie etwa beim Klimawandel oder bei der Wirtschaftsentwicklung politisch gemeinsam die Ziele erreichen zu können.

Die Aufnahme der Ukraine in die EU bezeichnete der Europaparlamentarier zwar als richtigen Schritt, dies sei bislang jedoch generell ein schwieriger und langwieriger Prozess. „Wir können den Balkan nicht so lassen wie er ist“, meinte der Europaabgeordnete. „Einige Balkanländer wie etwa Serbien zündeln mit Russland herum. Wenn wir das verhindern möchten, müssen wir diesen Staaten eine Perspektive bieten“, gab er zu bedenken und zitierte den ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill mit den Worten „Der Balkan produziert mehr Geschichte als er verdauen kann“. Um eine ambitionierte Politik betreiben zu wollen, müsse dies erwirtschaftet werden. „Wenn wir unserer Wettbewerbsfähigkeit die Füße unter dem Boden wegziehen, werden wir uns die entsprechenden Mittel für eine ambitionierte Politik nicht mehr leisten können“, warnte Wieland.

„Es geht – macht mit“

„Um den schmalen Grad zwischen Ökonomie und Ökologie hinzubekommen, müssen wir in Deutschland und Europa die Wettbewerbsfähigkeit aufrechterhalten, um anderen Ländern und Kontinenten zu zeigen: Es geht und macht mit“, resümierte er.

Im Anschluss an seine Ausführungen stand der EU-Parlaments-Vizepräsident und Europaabgeordnete für Fragen und Diskussionen im Dialog zur Verfügung. Zudem war er danach auf Einladung der CDU Gerlachsheim und der Jungen Union Lauda-Königshofen bei einem abendlichen politischen „Grünbach-Brückenschoppen“ in Gerlachsheim zu Gast (siehe weiteren Bericht).