Melodienstrauß gebunden

Deubach. Ein adventliches Benefizkonzert fand in der St. Antonius-Kirche in Deubach anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums der Heissler-Orgel statt. Die Spendenerlöse in Höhe von 753,35 Euro aus dem Konzert sowie der anschließenden Bewirtung kommen der Taubertäler Hilfsgemeinschaft für ein Schulprojekt und eine Krankenstation in Haiti zu Gute.

Ouvertüren bildete solistisch die lokale Kirchenorganistin Anne Spinner mit zwei Präludien. Es folgten unter anderem „Die Herrlichkeit des Herrn“, „Meines Herzens Dunkel“ und „Maria durch ein’ Dornwald ging“, gesanglich dargeboten von Regina Schurk, Anne Spinner (Sopran), Franziska Renner (Mezzosopran) und Anita Spinner (Alt) – sowie Regina Schurks Sopransoli „Christrose“ von Robert Stolz und Händels „Er weidet seine Herde“.

Eine imposante akustische Klangfülle bot ein Bläserensemble aus Eiersheim, das anders als angekündigt nicht „nur“ als Quartett, sondern überraschend sogar als Oktett auftrat. Beispielsweise präsentierte die Formation „Heiliger Tag“, „Erhebt in vollen Chören“ sowie einige Hirtenlieder aus Tirol und dem übrigen Österreich.

Konrad Bauer (Trompete) und Anne Spinner an der Orgel warteten gemeinsam mit Purcels „Trumpet Tune“ und einem Largo von Händel auf. „The Rose“, vorgetragen von Sopranistin Regina Schurk und Altistin Anita Spinner, war ein weiterer Höhepunkt, ebenso ein F-Dur-Präludium an der „Jubiläumsorgel“. Stürmische Ovationen des begeisterten Publikums waren eine durchaus angemessene Anerkennung für die musikalischen Leistungen aller Mitwirkenden.

„Die damals neue Heissler-Orgel wurde am 22. November 1992 in Deubach am Tag der Heiligen Cäcilia geweiht, so dass bei diesem Advents- und Benefizkonzert das 30-Jahr-Jubiläum gefeiert sowie dabei abermals das Klangvolumen des Instruments beeindruckend zum Tragen kommen kann“, resümierte Johannes Dörr, Vorsitzender des Pfarrgemeindeteams Deubach, im Verlauf der Veranstaltung, die von Pfarrer Stefan Märkl mit einem Segen abgerundet wurde.

„Ein sehr bewegendes Konzert“, bilanzierte Deubachs Ortsvorsteher in einem Schlusswort, in dem er allen Mitwirkenden und Unterstützern dankte. Zu Beginn der Veranstaltung hatte Anita Spinner aus Deubach die Besucher willkommen, geheißen. „Das heutige Deubacher Kirchengebäude ‚St. Antonius’ wurde 1877 bis 1879 in Eigeninitiative von der Deubacher Bürgerschaft als Nachfolgerin einer Holzkirche aus dem Jahr 1706 erbaut“, erinnerte Spinner. Deshalb befinde sich dieses Gotteshaus nicht im Eigentum der katholischen Kirche, sondern gehöre als einziges in Lauda-Königshofen der Stadt.

„In Deubach krempelt man sehr gerne die Ärmel hoch und leistet Hilfe zur Selbsthilfe“, so Bürgermeister Dr. Braun angesichts der Geschichte sowie der Besonderheit des städtischen Eigentums an der Deubacher Kirche. Schon 1880 erhielt diese eine in Ulm gefertigte Baumann-Orgel mit elf Registern, die mit einigen Reparaturen und Instandhaltungen bis 1945 funktionierte.“ Als gegen Kriegsende im April 1945 die Kampffront immer näher rückte, geriet auch Deubach sechs Tage lang unter Beschuss, so dass unter anderem die damalige Orgel zerstört wurde.

1948 bekam der Ort, abermals durch die Firma Franz Heissler aus Markelsheim, eine neue Orgel, die teilweise mit Naturalien bezahlt wurde. Im Laufe der Jahre zeigten sich jedoch immer wieder Störungen an dem Instrument und insbesondere an der pneumatischen Traktur. Hinzu kamen Schäden an der Orgel während der Renovierung des Kirchengebäudes.

Deshalb entstand im Zuge der Kirchenrenovierung 1985 der Wunsch auf, eine neue Orgel anzuschaffen. 1992 wurde die Firma Heissler mit dem Bau beauftragt. Die Kosten von 140 000 DM wurden zu einem großen Teil durch Spenden aus der Deubacher Bürgerschaft bestritten. „So viel bürgerschaftliches Engagement ist wirklich vorbildlich“, attestierte Braun.