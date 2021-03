In meinem Leserbrief ging es im Wesentlichen um die Rodung von Hecken und die Anlage von einjährigen Blühflächen. Mein Leserbrief wurde dankenswerterweise von Herrn Frank Schwarz an Alois Gerig, MdB, weitergeleitet. Die Antwort von Herrn Gerig hat mich völlig, aber positiv überrascht. Leider kann ich die Stellungsname von Herrn Gerig hier nicht wiedergeben, weil sie sehr umfangreich ist. Hier das Wichtigste: Die CDU hat schon im Januar den Antrag zur Förderung von „Agroforstsystemen“ gestellt, in dem es auch um den Erhalt und die Förderung von Hecken geht.

Bei der Reform der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik wird zurzeit für Deutschland explizit diskutiert, mehrjährige Öko-Maßnahmen aufzunehmen, einjährige Blühflächen gehören dann hoffentlich der Vergangenheit an.

Hier zeigt sich, dass Herr Gerig und die CDU im Arten- und Biotopschutz sehr bemüht sind, erkannte Probleme anzugehen und zu beseitigen. Leider gerät dieses durch die anhaltende Diskussion um Corona in den Hintergrund und wird von der Bevölkerung nicht bemerkt. Diesen Einsatz würde ich mir auch von unserer Grünen Landesregierung wünschen.