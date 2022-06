Mehrere Teams landeten in der Tabelle weit vorne

Königshofen/Sachsenflur. Die Jahreshauptversammlung der HG Königshofen/Sachsenflur wurde am vergangenen Donnerstag von Abteilungsleiter Sascha Bleckmann mit einem Rückblick auf die vergangene Spielsaison eröffnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Corona habe die Verantwortlichen der HG nicht nur durch die vielen kurzfristigen Spielverlegungen vor eine große Herausforderung gestellt. Auch dass die Tauber-Franken-Halle von Dezember bis März durch das Landratsamt als Impfzentrum genutzt wurde und somit Trainingszeiten in andere Sporthallen verlegt werden mussten, habe viel Zeit und organisatorisches Geschick gekostet. Trotzdem konnte die vergangene Spielsaison sportlich zufriedenstellend abgeschossen werden, so Bleckmann.

Im Jugendbereich belegte die weibliche Jugend A durch hervorragende Leistungen in der Badenliga den zweiten Tabellenplatz. Die durch unterschiedliche Spielerfahrungen gemischte Truppe der weiblichen B-Jugend konnte sich in der Kreisliga A als Meister krönen. Im männlichen Jugendbereich konnte sich die C-Jugend in der Bezirksklasse den Meistertitel sichern. Ebenfalls in der Bezirksklasse belegte die männliche Jugend B einen guten dritten Tabellenplatz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Seniorenbereich wurden neben zwei Damenmannschaften vergangene Spielsaison drei Männerteams gemeldet. Die erste Damenmannschaft sicherte sich über Platz 4 in der Abstiegsrunde den Klassenerhalt und spielt somit seit nunmehr 20 Jahren ununterbrochen in der Badenliga. Die zweite Damenmannschaft belegte in der Kreisliga A Platz 6.

Im männlichen Seniorenbereich konnte das Landesligateam durch den ersten Tabellenplatz in der Abstiegsrunde souverän der Klassenerhalt sichern. Die beiden Männermannschaften 2 und 3 traten in zwei unterschiedlichen Staffeln in der Kreisliga B im HVW an. Hier krönte sich die zweite Männermannschaft der HG ungeschlagen zum Meister und sicherte sich somit den Aufstieg.

Auch in der kommenden Spielsaison werden wieder zwei Damen- und drei Herren-Mannschaften an den Start gehen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Jugendbereich werden alle Teams weiblich und männlich im HVW gemeldet.

Neben dem Spielbetrieb fand im vergangenen Kalenderjahr wieder der Grundschulaktionstag in der Tauber-Franken-Halle statt. Dabei wurde den Kindern der Grundschulen Königshofen und Gerlachsheim spielerisch der Handballsport näher gebracht.

Bei den Neuwahlen wurden Sascha Bleckmann und Dennis Meyer als 1. Vorstand/2. Vorstand bestätigt. Helmuth Pache übernimmt weiterhin die Aufgabe des Kassiers, und Sascha Renk bleibt Spielwart.

Marius Fischer übernimmt ab sofort die Position des Schriftführers und Medienverantwortlichen der HG. Neu im Team ist zudem Josi Adelmann, die als Jugendwartin gewählt wurde.