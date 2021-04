Lauda-Königshofen. In dem Artikel „Mit bestehender Infrastruktur besseres Angebot erreichen“ (1. April) wurde der Referent Oliver Rossmüller bei einer Veranstaltung des Grünen-Ortsverbandes Lauda-Königshofen vom Berichterstatter der Partei wie folgt falsch zitiert: „Wir könnten mit der bestehenden Infrastruktur ein deutlich besseres Angebot erreichen. Dafür müssen wir kein Geld in die Hand nehmen, es liegt nicht an der Infrastruktur.“

Oliver Rossmüller stellt hierzu klar: „Es stimmt, dass für ein besseres Angebot auf der Schiene nicht erst die Infrastruktur verbessert werden muss. Für ein besseres Angebot quantitativ muss natürlich mehr bezahlt werden. Aber dass so wenig fährt, liegt eben nicht an der Infrastruktur.“ ov