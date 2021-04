Mehr Fragen als Antworten

Lauda-Königshofen. „Irritiert und befremdet“ war Eleonore Seubert über die FN-Berichterstattung zu Gesprächen über einen möglichen Alternativstandort der Bodenaufbereitungsanlage. Zusammen mit Vertretern der Stadt Grünsfeld und der Firma Konrad Bau hatten sich Bürgermeister Dr. Lukas Braun, Vertreter der Stadt und der Fraktionen getroffen, um über den Standort „Grünsfelderhöhe“ zu sprechen. Seubert appellierte an die Solidarität der Grünsfelder in dieser Sache.

Bürgermeister Braun erklärte, dass derzeit mehr Fragen offen als Antworten geklärt seien. Die Berichterstattung gebe die wesentlichen Ergebnisse dieses Treffens wieder. Man müsse noch einige Dinge prüfen, was dann abgestimmt in den Abschlussbericht einfließe, der im Sommer veröffentlicht werden soll. „Wir sind noch in der Abstimmung, aber rosig ist die Sache nicht.“

Braun machte deutlich, dass eine Erschließung nicht ohne die Nachbarkommune möglich sei. Man werde auch weiterhin Kraftanstrengungen unternehmen, aber „zaubern können wir nicht“. Die Realisierung des Standorts in Gerlachsheim habe alle rechtsstaatlichen Instanzen durchlaufen. Damit sei die Stadt nur noch Bittsteller. „Und wir haben auch keine Garantie, dass sich das Unternehmen auf einen anderen Standort einlässt.“

Die Frage nach den zu verarbeitenden Stoffen, mit der die Verwaltung 2019 vom Gemeinderat beauftragt worden war, wurde seitdem nicht weiter verfolgt, so Stadtbaumeister Tobias Blessing. Damals habe man auf einen Verzicht des Standorts hingewirkt. „Wir können mit Konrad Bau zwar darüber diskutieren, aber das wird wohl nichts bringen. Der Zug ist abgefahren“, war er skeptisch.

Reinhard Vollmer (FBL) war bei dem Treffen dabei. „Wir haben uns mit Grünsfeld ausgetauscht, vor allem über die Verkehrssituation.“ Aus seiner Sicht seien zwar alle möglichen Standorte angesprochen, aber noch nicht alle geprüft worden. Dies müsse noch erfolgen, plädierte er mit Nachdruck. dib