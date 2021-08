Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bahnhofsareal Ost - Arbeiten für den rund 1,5 Millionen Euro teuren Park&Ride-Parkplatz könnten sogar noch im Herbst beginnen Mauereidechsen werden umgesiedelt

Die Arbeiten für den Pendler-Parkplatz am Bahnhofsareal Ost in Lauda könnten noch in diesem Jahr starten. Vorher wurden die Mauereidechsen umgesiedelt.