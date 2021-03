Lauda-Königshofen. Das Arboretum in direkter Nähe zum Parkplatz am Hallenbad in der Badstraße zeigt verschiedene Baumarten und gibt – zu Studienzwecken und zur persönlichen Begutachtung – interessante Einblicke in die Vielfalt heimischer und exotischer Gehölze. Nun müssen dort infolge der Verkehrssicherungspflicht einzelne Fällungen durchgeführt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Ende letzten Jahres führte Diplom-Forstingenieur Johannes Klein Baumkontrollen in Lauda-Königshofen durch (wir berichteten). Mit professioneller Ausrüstung war der Baumprüfer überall im Stadtgebiet unterwegs, um den 2009 erstmals erfassten Baumbestand auf den neuesten Stand zu bringen und die Stadtbäume auf ihre Verkehrssicherheit zu überprüfen. Insgesamt hat der Baumprüfer rund 3100 Bäume kontrolliert. Die Prüfung hat nun ergeben, dass aufgrund der Verkehrssicherungspflicht 63 Fällungen durchgeführt werden müssen. Davon sind auch neun Bäume des Arboretums betroffen. Die Fällungen werden am Montag durchgeführt und erfolgen in enger Abstimmung mit dem städtischen Bauhof, Stadtbaumeister Tobias Blessing, dem Leiter des Forstreviers Ulrich Stier, der NABU-Ortsgruppe Lauda sowie Hubert Segeritz aus dem Initiatorenkreis des Arboretums. Nachpflanzungen sind für den Herbst bereits beschlossen, sodass auch künftige Generationen die Baumvielfalt vor Ort bewundern können. stv