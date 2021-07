Am Donnerstag startete der Comedian seine „Biergarten“-Tournee, die ihn am 19. und 20. Juli auch nach Rottendorf bei Würzburg führen wird. Vor der Premiere in Bad Oeynhausen gab er den FN ein Interview, in dem es unter anderem um Kuranwendungen, „Eukalyptusgedöns“ und weiterverliehene Leihwagen ging.

Herr Krebs, vor knapp zwei Jahren gastierten Sie in der ausverkauften Stadthalle

...