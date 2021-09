Markt lockte zahlreiche Besucher an

Insgesamt sehr gut besucht war an seinem Auftaktwochenende der Königshöfer Messemarkt.

Königshofen. Nachdem die über 600-jährige Geschichte der Königshöfer Messe aufgrund der Coronapandemie auch heuer erneut schweren Herzens abgesagt werden musste, hatten sich die Verantwortlichen und Organisatoren der Stadt Lauda-Königshofen sowie beider örtlichen Sportvereine dazu entschlossen, zumindest in abgespeckter Marktform wieder für Königshöfer Messeflair zu sorgen.

Im vorigen Jahr konnten aufgrund der Coronakrise lediglich über mehrere Wochen gestreckt jeweils nur drei Marktstände anwesend sein. In diesem Jahr sind es immerhin sogar wieder 30 Händler und Betriebe, die seit Freitag bis einschließlich Sonntag, 26. September ein „messeübliches“ Angebot präsentieren. Dazu zählen eine reichhaltige Auswahl sowohl an qualitativ hochwertigen Waren und Produkten als auch an kulinarischen Genüssen sowie korrespondierenden Getränken nebst Wein-, Bier-, Sekt- und Secco-Spezialitäten.

Gut frequentiert

Bereits zum Auftakt am Freitag war der Königshöfer Messemarkt bis in die Abendstunden rege frequentiert. Am späten Nachmittag erfolgte die auszugsweise Verlesung der historischen Markturkunde durch Bürgermeister Dr. Lukas Braun. Nach einem kurzen Rundgang über das auf dem Verkehrsübungsplatz liegende Messegelände nahm der Rathauschef den offiziellen Bierfassanstich gemeinsam mit dem Gemeinderat, Bürgermeisterstellvertreter und Messeausschuss-Mitglied Herbert Bieber im Beisein unter anderem des neuen Marktmeisters Jan Raddatz vor (wir berichteten). Am Samstag herrschte bei geradezu idealem Frühherbstwetter noch mehr Betrieb, zumal als einer der Höhepunkte des Königshöfer Messemarktes am Abend nach Eintritt der Dunkelheit oberhalb des Sportplatzes ein begeisterndes Feuerwerk geboten wurde.

Stellvertretend zeigten sich Werner Baumeister, Pressesprecher des Bayerischen Landesverbands der Marktleute und Schausteller (BLV) und Inhaber des traditionellen Königshöfer-Messestandes „Messner Gewürze“, sowie Daniel Asmuß, Inhaber der Bier- und Weingarten-Gastronomie „Gänseliesel“, sehr zufrieden mit dem Auftakt und bisherigen Verlauf| des Königshöfer Messemarktes.

Sowohl der TV Königshofen in seiner Sporthalle und in einem erstmalig davor eingerichteten Biergarten als auch der SV Königshofen in seinem Sportheim nebst Außenterrasse kredenzten eine breite Auswahl an köstlichen und deftigen Messetraditionsgerichten. Als besonders Schmankerl präsentierte der TV Königshofen am Freitagabend in seiner Halle eine sechsgängige Bierprobe, die von Biersommelière Sylvia Wollner von der Distelhäuser Brauerei enorm fachkompetent moderiert wurde.

Am gestrigen Sonntag standen unter anderem ein Festgottesdienst inklusive der Weihe eines jeweiligen Neufahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr Lauda-Königshofen und der DLRG Königshofen (ausführlicher beicht folgt) sowie das Fußball-Messespiel SV Königshofen gegen FV Elztal auf dem Programm.

Einhergehend präsentierte die Gruppe Historisches & Kulturelles Königshofen im örtlichen Rathaus mit „Markante Brunnen, Tore und Kapellen unserer tauberfränkischen Region“ eine Ausstellung, die auch nächsten Samstag und Sonntag (jeweils 11 bis 19 Uhr) zu sehen ist. Der heutige Montag und der Mittwoch sind traditionell marktfreie Tage. Ansonsten ist der Königshöfer Messemarkt bis kommenden Sonntag jeweils ab 11 Uhr bis mindestens 19 Uhr geöffnet – je nach Frequentierung und Nachfrage auch bis circa 21 Uhr.

