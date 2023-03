Marbach. Unter dem Motto „Picobello“ starteten am Samstag in Marbach einige junge Familien und Schüler, um die Wanderwege rund um den Ort zu säubern. Erfreulicherweise konnte man erkennen, dass es etwas weniger Müll war als in den Vorjahren. Dank galt den fleißigen Helfern, aber auch denen, die das Jahr über beim „Gassi“- oder Spazierengehen den „wild entsorgten Müll“ anderer aufsammeln. Bild: König

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1