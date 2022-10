Manche Raritäten angeboten

Lauda. Erstmals seit 2019 fand wieder der bei der Bevölkerung beliebte Lions Family Basar in gewohntem Umfang in der Stadthalle statt. Dieser ist immer wieder eine Fundgrube für Schnäppchenjäger aus nah und fern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kurz nach der Eröffnung am Samstagmorgen strömten bereits die ersten Kaufinteressenten, Raritätenjäger und Sammler in die Laudaer Stadthalle und bummelten durch die Gänge mit den bunt gemischten und gut bestückten Verkaufsständen.

Das Warenangebot der privaten Händler war groß. Sie boten allerlei gebrauche Gegenstände wie verschiedene Kleidungstücke, Spielwaren, Bücher, Kurioses und auch so manches begehrte Sammlerobjekte feil. Nach dem Aushandeln des Preises wechselte so manches Teil den Besitzer. Das eine oder andere hier entdeckte Stück wäre sicher auch ein Kandidat für „Bares für Rares“ gewesen.

Kinderbetreuung

Die Kinderbetreuung auf der Bühne in der Halle, mit Malvorlagen und Bastelmöglichkeiten, erfolgte durch den Leo Club. Während der ganzen Veranstaltung bot der Lions Club Tauberbischofsheim auch Snacks und Getränke für die Besucher an. Zur Freude der Veranstalter waren auch in diesem Jahr wieder alle Stände in der Halle besetzt. Der vom Lions Club erwirtschaftete Überschuss fließt in diesem Jahr einem sozialen Projekt in Lauda-Königshofen zu

Auch für das kommende Jahr sind wieder Lions Family Basare geplant. Der erste findet am 18. Februar 2023 oder am 13. Mai 2023 in der Stadt- und Festhalle in Tauberbischofsheim statt. Das genaue Datum wird wieder rechtzeitig bekannt gegeben. übü