Der Biber richtet vor allem in der Landwirtschaft enorme Schäden an – zum Ärger vieler Bauern. Und auch in der Bevölkerung mehren sich inzwischen die Stimmen, etwas gegen dessen Überpopulation zu tun. Dies zeigt eine FN-Facebook-Umfrage.

Odenwald-Tauber. Kaum ein Gewässer im Main-Tauber-Kreis, das der Nager noch nicht erobert hat. Die Zahl der Tiere nimmt stetig zu, im Gegensatz dazu

...