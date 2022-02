Main-Tauber-Kreis: Kein deutlicher Anstieg der Insolvenzen

Main-Tauber-Kreis. Firmen, die ihre Gläubiger nicht mehr bedienen können, sind Alltag für Insolvenzverwalter Dr. Renald Metoja. Der Fachanwalt und Geschäftsführer der Kanzlei Eisner Rechtsanwälte in Lauda hat trotz Corona keinen signifikanten Anstieg bei Unternehmensinsolvenzen verzeichnet.

Herr Metoja, ist die Zahl der Insolvenzen durch Corona angestiegen?

Dr. Renald Metoja: Ein entsprechender Anstieg der Verfahren kann im Jahresvergleich zumindest für Unternehmensinsolvenzen nicht festgestellt werden. Die Anzahl der Insolvenzverfahren war nach der Hochphase im Jahr 2010 mit rund 32 000 Unternehmensinsolvenzen und 168 000 Insolvenzverfahren insgesamt, also inklusive der sogenannten Privatinsolvenzen bzw. Verbraucherinsolvenzverfahren, in den nachfolgenden Jahren stetig gesunken. Auch für 2021 konnte kein Anstieg der Insolvenzen festgestellt werden. Insgesamt kann von rund 14 300 Unternehmensinsolvenzen ausgegangen werden, wenngleich die Zahlen in den letzten beiden Kalendermonaten zum Vorjahresvergleich wieder deutlich anzogen.

Welche Rolle spielt dabei das Aussetzen der Insolvenzantragspflicht?

Metoja: Tatsächlich hat sich der Gesetzgeber zur Sicherung der Wirtschaft bzw. der von der Krise betroffenen Unternehmen dazu entschieden, zeitweilig Modifikationen bei der Insolvenzantragspflicht zu regeln. Bei einem Monatsvergleich der eröffneten Insolvenzverfahren im Kalenderjahr 2021 und im entsprechenden Vorjahreszeitraum kann durchaus davon ausgegangen werden, dass diese Änderungen der Antragspflicht zu einer Verringerung der Insolvenzverfahren geführt haben.

Auch während der Coronapandemie war und ist das Insolvenzrecht jedoch weiterhin in Kraft. Einem in die Krise geratenen Unternehmen stand und steht es daher auch weiterhin frei, den Weg in das Insolvenzverfahren zu wählen, um mit den dort gegebenen Sanierungsinstrumenten, wie die Auszahlung von Insolvenzgeld durch die Bundesagentur für Arbeit oder die durch die Insolvenzordnung erleichterte Kündigung von Verträgen die Weichen für eine erfolgreiche Fortführung in der Zukunft und trotz dem noch ungewissen Ende der Pandemie zu stellen. Insbesondere auch die sogenannte Eigenverwaltung in Zusammenwirkung mit einem qualifizierten Berater sowie dem gerichtlich bestellten Sachwalter hat sich als durchaus wirksames Instrument erwiesen. Das verfügbare Instrumentarium wurde durch das neue Stabilisierungsgesetz (StaRUG), welches Restrukturierungsmaßnahmen bereits in der Phase einer drohenden Zahlungsunfähigkeit ermöglicht, weiterhin ergänzt.

Wie viele Insolvenzverfahren gab es im Kreis seit dem Beginn der Pandemie?

Metoja: Für den Main-Tauber-Kreis werden durch das Statistische Landesamt für 2020 zehn registrierte bzw. entsprechend definierte Unternehmensinsolvenzen ausgewiesen, im Vergleich zu 13 Verfahren in 2019. 2021 war wiederum ein Anstieg zu verzeichnen. Ein besonders signifikanter und krisenbedingter Anstieg wird hieraus noch nicht entnommen werden können. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass hiervon nicht alle als sogenannte Regelinsolvenzverfahren eröffneten Verfahren erfasst sind, insbesondere sind selbstständig Tätige ohne Pflicht zur Vorsteueranmeldung bzw. bereits vor Insolvenzeröffnung eingestellte Geschäftsbetrieben nicht erfasst. Betrachtet man das Bundesland Baden-Württemberg, so kann für das Jahr der aufkommenden Corona-Krise 2020 festgestellt werden, dass die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen mit 1724 Verfahren den Vorjahreswert von 1819 Verfahren sogar unterschritt.

Haben staatliche Unterstützungsprogramme und Soforthilfen vor einer Pleitewelle geschützt?

Metoja: Die staatlichen Soforthilfen für Unternehmen und Selbstständige und die nachträglich sogar noch ausgeweitete Möglichkeit der Auszahlung von Kurzarbeitergeld haben durchaus für eine erhebliche Stabilisierung der Wirtschaft gesorgt. In den bereits genannten Zahlen spiegelt sich dies wieder und deckt sich auch mit den persönlichen Erfahrungen und Erkenntnissen bei Gesprächen mit Unternehmern. Gerade in Phasen, in denen aufgrund des Lockdowns die Umsätze eines Unternehmens komplett weggebrochen sind, die Lohnkosten aber weiterhin anfielen, wäre ein Erhalt ohne staatliche Hilfen nicht möglich gewesen. Auch bei selbstständige Einzelunternehmern hätte sich die Krisensituation ohne staatliche Leistungen sicher vielfach vertieft.

Die Unternehmensinsolvenzen im Main-Tauber-Kreis und Neckar-Odenwald-Kreis im Vergleich. © FN / Active Art one

Gibt es Branchen, die besonders gefährdet sind?

Metoja: Betrachtet man die Zahl der Insolvenzverfahren und deren Aufteilung auf einzelne Branchen, so kann man feststellen, dass zuletzt im Wesentlichen Unternehmer im Dienstleistungsbereich betroffen waren. Es folgte der Handel sowie das Baugewerbe. In Bezug auf einen weiteren Fortgang der Pandemie und hiermit verbundener gesetzlicher Einschränkungen wird man begründeterweise davon ausgehen könne, dass zukünftig insbesondere die Bereiche, die auf den regelmäßigen Publikumsverkehr angewiesen sind, wie die Hotellerie, ohne ausreichende Rückhalte zumindest in Insolvenznähe gebracht werden.

Stehen kleine Betriebe häufiger vor dem Aus als große Unternehmen?

Metoja: Im zurückliegenden Jahr waren tatsächlich Kleinstunternehmen mit Umsätzen bis zu 250 000 Euro im Jahr besonders insolvenzgefährdet. Etwa jede zweite Unternehmensinsolvenz 2021 entfiel auf ein entsprechendes Unternehmen. Man kann also davon ausgehen, dass ihnen mit der andauernden Pandemie keine ausreichenden Rücklagen mehr zu Verfügung standen, um den oftmals nur noch eingeschränkt fortzuführenden Geschäftsbetrieb weiterhin zu stützen.

Wird in den nächsten Jahren noch eine größere Pleitewelle kommen?

Metoja: Betrachtet man den Umstand, dass die absolute Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in den Krisenjahren 2020 und 2021 weiterhin zurückgegangen ist, ist davon auszugehen, dass auch Unternehmen, die trotz der zeitweiligen Einschränkungen bei der eigenen Insolvenzantragspflicht eigentlich weiterhin zur Insolvenzantragstellung verpflichtet gewesen wären, von einer Antragsstellung abgesehen haben. Zudem sprechen auch die eingeschränkten Möglichkeiten der Unternehmen zur Umsatzgenerierung während der Pandemie gegen einen weiteren begründeten Verfahrensrückgang. Auch die staatlichen Maßnahmen dürften oftmals nur zu einer Teilkompensation der Einbußen geführt haben. Insbesondere ergaben sich auch in der täglichen Arbeit vermehrt Anhaltspunkte dafür, dass sich auch typische Akteure zur Stellung eines Fremdantrags auf Verfahrenseröffnung aufgrund der allgemeinen Krisensituation zurückhalten. Es kann daher durchaus von einem Überhang an nicht vollzogenen Insolvenzen ausgegangen werden, wenngleich die exakte Höhe schwerlich abzuschätzen ist.

Steckt die Wirtschaft wegen Corona in einer Krise?

Metoja: Eine allgemeine Wirtschaftskrise in einem Umfang, der einen signifikanten Anstieg der Insolvenzen bedingt hätte, ist gegenwärtig nicht zu erkennen. In wesentlichen wirtschaftlichen Bereichen ist aber zu sehen, dass die Folgen der Pandemie bereits zu durchaus beachtlichen Schwierigkeiten am Markt geführt haben. Man denke hier nur an Lieferengpässe und Preissteigerungen.