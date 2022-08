Main-Tauber-Kreis: Fußballerinnen begeistert vom "ehrlichen Fußball mit großer Leidenschaft und Herz“

Main-Tauber-Kreis. Es war ein packendes Finale, das die Fußballerinnen sich am Sonntag in London mit einem starken Gegner geliefert haben. Im Wembley-Stadion vor ausverkauftem Haus hatten die Engländerinnen schließlich das bessere Ende für sich. Für Fußballerinnen aus der Region, die dem runden Leder nachjagen, ist der Vize-Europameister-Titel alles andere als eine Niederlage. Sie finden, es war eine tolle Werbung für den Frauenfußball und freuen sich für die erfolgreiche Nationalmannschaft um Trainerin Martina Voss-Tecklenburg. Auch die im Vergleich zu früheren Turnieren große Medienpräsenz fiel sehr positiv auf. Trotzdem gilt es noch, einige Strukturen zu verbessern.

Mitgefiebert und kräftig die Daumen gedrückt hat Marlene Wild. Die 18-Jährige stammt aus Uiffingen und spielt aktuell bei der U 23 des FC Bayern München und in der U 19-Nationalmannschaft. Ihr Ziel: Sie will natürlich in solchen großen Stadien auflaufen, auch wenn das mit viel Arbeit und Trainingsfleiß verbunden ist. „Klar habe ich geschaut“, erzählt die junge Sportlerin begeistert vom Fußballabend in der Familie. Wenn sie in München gewesen wäre, hätte sie sich mit Freundinnen auf dem Campus zum Public Viewing verabredet. „Es war ein beeindruckendes Spiel, eine extrem gute Stimmung und die beste Werbung für den Frauenfußball.“ Auch wenn man die Anspannung beim Finale gemerkt habe. „Da wurde um jeden Ball gekämpft.“

Vor allem für Marina Hegering habe sie sich gefreut, die so ein geniales Turnier gespielt habe, sagt Marlene Wild. Die Nationalspielerin hatte vor der EM noch mit Wilds Team trainiert und die beiden waren während des Turniers in England in Kontakt gestanden. „Die haut sich in jeden Zweikampf rein.“ Überhaupt sei richtig guter Fußball gespielt worden. Ist Marlene Wild enttäuscht über die Niederlage? „Es war schon schade, aber es war ein super Turnier und alle können zufrieden sein.“ Sie ist überzeugt, dass viele Mädchen die Spiele geschaut haben und beeindruckt sind. „Ich hoffe, dass sie sich einen Ruck geben und spielen wollen.“

Daniela Pfeuffer hat beim Stadtfest in Creglingen ein kleines Public Viewing aufgebaut – mit ihrem eigenen PC. Und so einige kamen am Stand vorbei, haben sich informiert und das Spiel verfolgt. „Das Interesse war groß und echt.“ Die Offensiv-Fußballerin des FC Creglingen findet: „Gegen England zu verlieren, ist keine Schande.“ Sie wünscht sich, dass das Nationalteam wieder für einen positiven Imageschub sorgt, wie schon bei früheren Erfolgen.

Ob dann die blöden Sprüche aufhören, die auch Daniela Pfeuffer kennt? Die Fußballerin hofft es. „Wer mal 90 Minuten Dauersport gemacht hat, weiß was das bedeutet.“ Und sie hofft auch, dass genügend Nachwuchs hochkommt. „Es ist kein Exotensport, sondern attraktiv und nicht aggressiv.“

Alle Spiele verfolgt hat Sabrina Knüll, die bei der SG Dittwar/ Tauberbischofsheim auf dem linken Außenflügel spielt. „Das Turnier war sehr gut. Die Mannschaft hat gezeigt, dass auch Frauen einen tollen Fußball spielen können“, betont sie. Das Team habe großen Willen und Kampfgeist gezeigt.

Dass ihr großes Vorbild Alexandra Popp kurz vor Anpfiff wegen einer Verletzung zurückziehen musste, bedauert sie sehr. Ihr Wunsch: Frauen sollen nicht mehr belächelt werden, wenn sie ihren Sport ausüben. „An dieser Gleichberechtigung muss noch gearbeitet werden.“ Die EM habe aber schon ein gutes Zeichen in diese Richtung gesetzt.

Ob diese Euphorie nun einen Boom in Sachen Frauenfußball auslöst? Sabrina Knüll, die früher bei Klinge Seckach gespielt und schon als Ballmädchen bei einem Bundesligaspiel der Frauen dabei war, ist da eher skeptisch. Zumindest könne es ein Ansporn sein. „Die Vereine in der Region freuen sich über Verstärkung, aber auch über mehr Förderung durch den Verband.“ Und die Bundesligamannschaften über mehr Zuschauer.

So sieht das auch Jürgen Umminger aus Lauda. Der Vorsitzende im Fußballkreis Tauberbischofsheim war schon einige Male als Zuschauer beim Frauenfußball. „Die Spiele sind für die Zuschauer oft schöner als bei den Männern“, unterstreicht das Vorstandsmitglied des Badischen Fußballverbands nicht nur mit Blick auf die EM. Die Begegnungen der Deutschen hat er alle verfolgt und auch für das Endspiel wurde spontan im griechischen Restaurant in Lauda ein Public Viewing organisiert. „Die Mädels können stolz sein.“ Traurig sei jedoch, dass in einem solch wichtigen Spiel das Prinzip des Video-Assistenten nicht funktioniert habe und das Handspiel der Engländerinnen nicht gesehen worden sei.

Der Frauenfußball muss aus Ummingers Sicht stärker ins Bewusstsein rücken. „Das ist ehrlicher Sport, mit Leidenschaft und Herz“, und so mancher Star könnte sich davon eine Scheibe abschneiden. Einen Boom im Frauen-Fußball, wie einst bei Boris Becker und Steffi Graf im Tennis, kann er sich nicht vorstellen. Da fehle es an Strukturen und an Mädchen, die Lust auf Fußball haben. Sollten sich neue Mannschaften bilden, haben sie die Unterstützung von Kreis und Verband, betont er. „Die Initiative muss allerdings vom Verein kommen.“

„Ich bin überzeugt, dass dieses tolle Ergebnis und die Begeisterung über dieses Turnier viel dazu beitragen werden, dass der Frauenfußball in Deutschland weiter an Bedeutung gewinnt und künftig noch mehr von der Wertschätzung erfährt, die ihm zweifellos zusteht“, meint Landrat Christoph Schauder. Die Nationalmannschaft habe eine klasse Europameisterschaft gespielt und es verdient bis ins Finale geschafft. „Auf den letzten Metern war das Glück den Engländerinnen mehr gewogen, aber dennoch kann das deutsche Team sehr stolz auf den zweiten Platz sein.“