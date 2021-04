Maimarkt findet nicht statt

Lauda-Königshofen. Aus dem Laudaer Maimarkt mit verkaufsoffenem Sonntag am 16. Mai wird leider nichts. Die Veranstaltung kann aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Vor knapp zwei Monaten wurde bereits die Absage der beiden verkaufsoffenen Sonntage in Königshofen und Lauda bekanntgegeben (wir berichteten). Damals hieß es: Ob der Maimarkt in Lauda, geplant für den 16. Mai, stattfinden kann, wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Der Maimarkt in Lauda am 16. Mai kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. © Dieter Göbel

Nun herrscht Gewissheit: Nach dem Frühlingsmarkt in Lauda und dem Georgsmarkt in Königshofen muss auch der Maimarkt entfallen. „Die beteiligten Einzelhändler aus der Weinstadt im Taubertal hatten sich bereits darauf gefreut, die Bürger aus Nah und Fern zu einem erlebnisreichen Bummel einzuladen. Viele Aktionen und Ideen waren geplant, um den Gästen unter Berücksichtigung der geltenden Auflagen einen schönen und kurzweiligen Nachmittag zu bieten. Doch daraus wird leider nichts. Da die gesetzlichen Bestimmungen die Durchführung eines Markes mit verkaufsoffenem Sonntag nicht ermöglichen, muss der Maimarkt am 16. Mai leider ausfallen“, teilt Bürgermeister Dr. Lukas Braun mit.

„Es hat sich zwar schon vorher abgezeichnet, aber nun ist es gewiss: Wir bedauern es sehr, dass – bedingt durch die rechtliche Lage – der Maimarkt nicht planmäßig stattfinden kann. Gerade jetzt rufen wir dazu auf, dem Einzelhandel in weiterhin sehr schwierigen Zeiten die Treue zu halten und deren Lieferdienste und Serviceleistungen zu nutzen“, ergänzt Jochen Tischer vom Gewerbeverein Lauda.

Detailliere Informationen darüber findet man auf www.laudakoenigshofen.de/unterstuetzung+fuer+den+einzelhandel.

Die Liste wird fortlaufend erweitert. stv

