Lobbyisten der Kinder und Jugendlichen

Lauda. Die in Lauda bestehende Tagesgruppe unter Trägerschaft der Jugendhilfe Creglingen feierte kürzlich ihr 20-jähriges Bestehen. Gestartet im Herbst 2001, wurde sie damals dann am Nikolaustag offiziell eingeweiht.

Nachdem die Tagesgruppe Bad Mergentheim an ihre Aufnahmegrenzen gestoßen war, entschloss die Jugendhilfe Creglingen sich vor 20 Jahren dazu, in Lauda eine weitere Tagesgruppe zu eröffnen. Zunächst startete man auf dem Ölberg in Lauda. 2006 erfolgte der Umzug in die Altstadt.

Wie es im Bericht der Verantwortlichen weiter heißt, handelt es sich bei der Tagesgruppe um ein Jugendhilfeangebot. Dessen Ziel ist es, eine vollstationäre Hilfe zu vermeiden. Kinder mit herausfordernden Verhaltensweisen, schulischen Problemen oder Schwierigkeiten im Elternhaus werden aufgenommen. Das Angebot soll Familien entlasten sowie unterstützen und wird an die Bedürfnisse der einzelnen Kinder angepasst.

Die Tagesgruppe ist für acht Kinder ausgelegt. Die derzeitige Altersstruktur der Nutzer liegt zwischen sieben und zwölf Jahren.

Das stabile und gut eingespielte Mitarbeiter-Team setzt auf eine starke Bindungs- und Beziehungsarbeit mit den Kindern. Neben der klassischen Arbeit der Tagesgruppe können vom Jugendamt und den Eltern verschiedene Module, wie heilpädagogische Einzelfallhilfe, aufsuchende systemische Elternberatung und Elternhospitation gewählt werden. Durch die intensive Elternarbeit versucht man, die Hilfe in die Familie zu bringen und somit schnell Veränderungen in Bewegung zu setzen.

Statistische Auswertungen und Messungen spiegeln den Erfolg der Tagesgruppe Lauda wider, so bleiben die meisten Kinder maximal zwei Jahre in dem Angebot. Danach folgt teilweise eine ambulante Nachbetreuung zu Hause, zum Beispiel mittels einer Erziehungsbeistandschaft.

Die Mitarbeiter legen viel Wert auf Selbstständigkeit. So stehen auch praktische Alltagsübungen wie etwa das Bus- und Heimwegtraining auf dem Plan.

Beim Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre stellte das Team mit Bereichsleiter Michel Ebert fest, dass die Herausforderungen an die pädagogischen Fachkräfte extrem gewachsen seien. Die Verhaltensweisen der Kinder seien vielschichtiger und komplexer geworden.

War 2001 nur ein Kind mit kinder- und jugendpsychiatrischer Vorerfahrung in der Gruppe, kommen heute nahezu alle Kinder mit kinder- und jugendpsychiatrischen Diagnosen in das Angebot. Gründe können teilweise in der gesellschaftlichen Veränderung gesehen werden und in den daraus resultierenden hohen Anforderungen an Familien und Kinder. Besonders die rasende digitale Entwicklung und der Umgang mit ihr, vor allem bei jüngeren Kindern, sehen die Pädagogen als Problem. Zudem seien immer weniger Mädchen und Jungen in Vereinen integriert und tun sich schwer, Freundschaften zu schließen.

Durch die Corona-Pandemie, die Schulschließungen und die Auswirkungen auf die Kinder wurde das Team zusätzlich vor große Herausforderungen gestellt. Die Krise schweißte zusammen. Schnell wurden kreative Lösungen gefunden, um corona-konform weiter zu helfen. Durch die Erweiterung des Angebots konnten die Kinder im Lockdown während des Fernunterrichts auch vormittags betreut werden.

Die Tagesgruppe ist eine Chance für Kinder, sich trotz schwieriger Umstände zu entwickeln und eine Lebensperspektive zu haben, betonen die Verantwortlichen. Die Mitarbeiter sehen sich auch als Lobbyisten der Kinder. Sie versuchen, ihnen eine Stimme zugeben und auf ihre Benachteiligung aufmerksam zu machen. Sie wollen den Kindern vermitteln, dass sie trotz ihrer Besonderheiten wichtig und ein wertvoller Teil der Gesellschaft sind.

Im Sommer 2022 sind ein Tag der offenen Tür und ein offizieller Festakt geplant – wenn es die Corona- Situation zulässt.