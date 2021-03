Heckfeld. Rund 10 000 Euro Sachschaden verursachte ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf dem Parkplatz Löchle West an der Autobahn 81 und floh im Anschluss. Am Montag gegen 7.30 Uhr parkte ein 55-Jähriger seinen Seat auf dem Parkplatz. Nachdem er seinen Wagen abgestellt hatte, rollte der vor ihm stehende Sattelzug zurück und prallte gegen sein Auto. Trotz hupen und rufen des Autofahrers blieb der Lkw nicht stehen, sondern fuhr davon. Durch den Zusammenprall entstand hoher Sachschaden an dem Seat. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, sollen sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim, Telefon 09341/60040, melden.