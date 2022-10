Lkw in Königshofen beschädigt

Königshofen. Einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro verursachte eine Person am Freitag an einem Lkw in Königshofen. Ein 46-Jähriger hatte am Donnerstagabend gegen 17 Uhr seinen Lkw in der Gewerbestraße in Königshofen entgegengesetzt der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand geparkt. Als er am Freitag gegen 5.30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er Schäden an der rechten Fahrzeugfront, an der rechten Bedieneinheit sowie an einem Trittbrett am Heck. Zeugen sollen sich unter Telefon 09341/810 beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim melden.

