Lkw blockiert Bahnübergang

-Königshofen. Der Bahnverkehr misste am Mittwoch Nachmittag bei Königshofen ruhen, da ein Lkw am Bahnübergang auf den Schienen stand. Gegen 15 Uhr überquerte eine 53-Jährige mit ihrem Sattelzug den Bahnübergang in der Umpferstraße. Als sich der Brummi r genau auf den Gleisen befand, senkten sich die Schranken und die Frau war nicht mehr in der Lage, weiterzufahren. Der sich nähernde Zug musste in der Folge anhalten. Da noch nicht klar ist, ob die Fahrerin das Rotlicht des Bahnübergangs übersehen hatte oder es an diesem zu einem technischen Defekt kam und das Licht nicht aufleuchtete, sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Sie werden aufgefordert, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, zu melden. Besonders soll sich ein Radfahrer, der sich in diesem Bereich aufgehalten haben soll, dringend melden. pol

