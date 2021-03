Lauda-Königshofen/Mannheim. Das Hoffen und Bangen um die Zukunft des Anlagenbauers Trafö in Lauda-Königshofen hat ein Ende: „Wir haben für das Traditionsunternehmen mit seinen mehr als 40 Beschäftigten einen neuen Investor gefunden. Die Übernahme durch das Familienunternehmen Lippert aus Pressath in Bayern ist unter Dach und Fach. Damit bleiben der Standort und nahezu alle Arbeitsplätze hier erhalten“, teilte der vom Amtsgericht Mosbach bestellte Insolvenzverwalter und Sanierungsexperte, Rechtsanwalt Marc Schmidt-Thieme von der Kanzlei Hoefer Schmidt-Thieme, am Montag offiziell mit. Wegen des insolvenzbedingten Ausfalls einer Forderung in Millionenhöhe hatte die Geschäftsführung von Trafö-Förderanlagen, ein international renommierter Spezialist für automatische Lagersysteme, im Oktober Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen müssen (wir berichteten). Der Anlagenbauspezialist war durch die Insolvenz der Konzernmutter, der Lingl-Gruppe, in einen Liquiditätsengpass geraten, so dass Zahlungsunfähigkeit drohte.

Insolvenzverwalter Marc Schmidt-Thieme führte den Betrieb vollumfänglich fort und startete einen strukturierten Investorenprozess, der jetzt zum Erfolg führte. „Wir haben in der Endphase mit mehreren Interessenten verhandelt, wobei Lippert das beste Angebot auch im Hinblick auf die Zukunft von Trafö vorgelegt hat“, so Schmidt-Thieme.

Der neue Investor hat bekannt gegeben, Trafö am Standort Lauda erhalten und weiter expandieren zu wollen. Das Unternehmen wird künftig als Trafö Lagersysteme firmieren. Betriebsrat und Gewerkschaft begrüßten die Übernahme.

Der Investor, das Familienunternehmen Lippert, erwirtschaftet mit rund 800 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 100 Millionen Euro, davon 50 Prozent im Export. Seine Expertise liegt in der Herstellung von Anlagen für die keramische Industrie und in Förder- und Automatisierungslösungen für viele Branchen. pm