Lauda-Königshofen. „Dem Land einen neuen Impuls geben“ – so lautet das zentrale Motto der baden-württembergischen FDP für die anstehenden Landtagswahlen am 14. März. Diesen Impuls wollen nun auch die Freien Demokraten in Lauda-Königshofen aktiv aufnehmen, und haben daher erfolgreich einen neuen Stadtverband aus der Taufe gehoben.

„Wir haben gerade in jüngster Zeit innerhalb der Kreis-FDP viele neue Mitglieder aus dem Stadtgebiet von Lauda-Königshofen dazu gewonnen. Alle eint der Wunsch, sich aktiv in die Politik einzumischen und ihre Heimat mitzugestalten. Was liegt da näher, als diese Kräfte in einem neuen, schlagkräftigen Verband zu bündeln?“, beschreibt der Kreisvorsitzende Benjamin Denzer die Intention der Neugründung.

Bunter Themenstrauß

Auf der Versammlung, die vom FDP-Landtagskandidaten und Kreisrat Jürgen Vossler geleitet wurde, kam ein bunter Strauß an Themen zur Sprache. Die derzeitige Corona-Krise mache deutlich, wie wichtig der rasche Ausbau der Digitalisierung und eine umfassende Mobilfunkversorgung auch und gerade für Lauda-Königshofen seien, so die einhellige Meinung der Gründungsmitglieder. Jürgen Vossler, selbst seit vielen Jahren als Mitglied im Stadtrat kommunalpolitisch aktiv und zudem stellvertretender Bürgermeister von Weikersheim, unterstützt das Ansinnen seiner Parteifreunde vor Ort. Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass vonseiten einer künftigen Landesregierung im Entwicklungsprogramm „Ländlicher Raum“ ein wachsender Schwerpunkt auf den Bereich „Arbeiten“ gelegt würde. So könnten dann auch hier beispielsweise deutlich mehr Co-Working-Büros eingerichtet und damit das Verkehrsaufkommen entzerrt, die Umwelt geschützt und zudem die Aufrechterhaltung der Tagesbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr und des Ehrenamtes gesichert werden, machte FDP-Mann Vossler deutlich.

„Wir haben als Stadt Lauda-Königshofen gute Perspektiven für eine gedeihliche Fortentwicklung unseres Gemeinwesens und sehen uns dabei ganz auf Linie mit Bürgermeister Dr. Lukas Braun. Mit unseren vielfältigen Stadtteilen sind wir als traditionell gut erreichbarer Bahn- und Verkehrsknotenpunkt zwischen den Ballungsräumen Würzburg und Heilbronn sowohl für Unternehmen und Pendler, als auch in deutlich zunehmendem Maße für junge Familien attraktiv“, machte der frühere Stadtrat Kurt Breitenstein deutlich.

Einmütige Ergebnisse

Die Wahlen, die von Jürgen Vossler routiniert geleitet wurden, ergaben allesamt einmütige Ergebnisse. Neuer Vorsitzender der Freien Demokraten im Stadtverband Lauda-Königshofen ist Kurt Breitenstein. Ihm zur Seite stehen als Stellvertreter der Oberlaudaer Axel Bauer und Marion Dürr. Komplettiert wird der Vorstand durch die drei Beisitzer Luisa Jouaux, Simon Hack und Jonas Hack.

„Ich freue mich sehr über diese gute Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen Mitstreitern. Dieser wichtige Impuls aus Lauda-Königshofen macht uns allen im Kreisverband Mut und stärkt den Zusammenhalt in diesem Superwahljahr“, so das Fazit des Kreisvorsitzenden Benjamin Denzer zum Abschluss der erfolgreichen Gründungsversammlung. fdp