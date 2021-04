Leuchtturmprojekt im Sanierungsgebiet

Königshofen. Was mit dem Tag der Städtebauförderung Mitte Mai 2019 erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentiert wurde, geht nun seit ein paar Wochen tatsächlich in die Umsetzung.

Das ehemalige ZG-Lagerhaus unweit des Königshöfer Bahnhofs wird für eine Wohnnutzung umgebaut und jetzt in der Grundsubstanz renoviert.

Wohlwollend gebilligt

Das Projekt im Sanierungsgebiet in der Königshöfer Vorstadt wurde schon im Oktober 2019 wohlwollend vom Gemeinderat gebilligt und inhaltlich über einen Vertrag zur „Durchführung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“ mit dem Investor festgelegt.

Entstehen sollen an dem überwiegend in Holzbauweise aufstehendem Gebäude im Übrigen insgesamt 18 Wohneinheiten von ganz unterschiedlicher Größe.

Das Investitionsvolumen wurde auf etwa 4,8 Millionen Euro veranschlagt, wobei 900 000,- Euro an Fördermittel das Vorhaben unterstützen.

Altehrwürdiges Gebäude

Damit kann das altehrwürdige Gebäude in eine hoffnungsvolle Zukunft schauen, wie es auch schon bei der Fertigstellung im August 1910 der Fall war. Den Beschluss, ein Lagerhaus für eine gemeinsame Vermarktung ihrer landwirtschaftlichen Erzeugnisse zu bauen, hatten die Bauern aus Beckstein, Deubach, Kupprichhausen, Marbach, Oberbalbach, Oberschüpf, Oesfeld, Sachsenflur, Unterbalbach, Unterschüpf und Königshofen in einer Versammlung am 28. November 1909 gefasst. Der Standort in Königshofen war natürlich aus rein praktischen Gründen von den Verantwortlichen gewählt worden. Einerseits lag er aus Sicht der Beteiligten zentral, zum anderen hatte er einen Anschluss sowohl an die Strecke Heidelberg – Würzburg als auch an die Strecke Crailsheim – Aschaffenburg, was auch einen Versand und Empfang über den Hafen in Wertheim ermöglichte. bege

